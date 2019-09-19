UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda temsilcimiz Başakşehir ile İtalyan devi Roma karşılaştı. Maça kontrollü başlayan Başakşehir, 42. dakikada Caiçara'nın kendi kalesine attığı şanssız golle devreye 1-0 geride gitti.

Skor üstünlüğünü elinde bulunduran İtalyan ekibi, 58'de Dzeko ile durumu 2-0'a getirirken, 71. dakikada Zaniolo skoru 3-1 yaptı. Uzatma anlarında maçta son sözü Kluivert söyledi ve Roma sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Roma 4 - 0 Başakşehir

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Estrada Fernandez, Roberto Alonso, Teodoro Sobrino

Roma: Pau Lopez, Leonardo Spinazzola, Federico Fazio, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Bryan Cristante (Jordan Veretout dk. 72), Amadou Diawara, Justin Kluivert, Nicolo Zaniolo, Javier Pastore (Lorenzo Pellegrini dk. 64), Edin Dzeko (Nikola Kalinic dk. 74)

Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Carlos Ponck, Mehmet Topal, Gael Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Danijel Aleksic (Okechukwu Azubuike dk. 69), Edin Visca, Arda Turan (Enzo Crivelli dk. 64), Fredrik Gulbrandsen (Demba Ba dk. 77)

Goller: Caiçara (dk. 42 k.k.), Edin Dzeko (dk. 58), Nicolo Zaniolo (dk. 71), Justin Kluivert (dk. 90+3) (Roma)

Sarı kartlar: Juan Jesus, Jordan Veretout (Roma)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

1. dakikada Zaniolo ile ani atağa kalkan Roma, bu futbolcunun çektiği şutta gole yaklaşırken, kaleci Mert Günok ayağıyla topu çeldi.

39. dakikada Pastore'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutta, Mert Günok topu güçlükle çeldi.

42. dakikada Roma öne geçti. Dzeko pasında solda topla buluşan Spinazzola'nın içeri ortaladığı topa ters müdahale eden Caiçara, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

49. dakikada Pastore’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko’nun vuruşunda kaleci Mert meşin yuvarlağı çıkardı.

56. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Edin Dzeko’nun çaprazdan vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı.

58. dakikada Nicolo Zaniolo’nun ceza sahası içine sağ taraftan girip kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda içeriye çevirdiği topu Dzeko boş ağlara gönderdi: 2-0.

71. dakikada Dzeko’nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Nicolo Zaniolo’nun plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

79. dakikada Gael Clichy’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba’nın yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lopez’de kaldı.

88. dakikada Pellegrini'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Kalinic'in ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı kaldığı pozisyondaki vuruş Mert'ten döndü. Tekrar topu alan Kalinic'in bu kez sağ çaprazdan vuruşunda ise Mert topu kornere çeldi.

90+3. dakikada Justin Kluivert'ın sağ taraftan ceza sahası içine girip uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0.

MAÇTAN NOTLAR

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında deplasmanda oynadıkları Roma maçının ilk 11 kurgusunda Süper Lig’de son oynadıkları maçın kadrosuna göre 4 farklı oyuncuya yer verdi. Teknik direktör Buruk, Medipol Başakşehir'in Avrupa'da 21. maçına çıktığı Roma karşılaşmasında, Süper Lig'de son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 4 farklı oyuncuya forma şansı tanıdı. Buruk, son maçta ilk 11'de başlayan Epureanu ile hafif sakatlıkları bulunduğu gerekçesiyle İstanbul'da bırakılan Skrtel, Robinho, Crivelli'nin yerine, Arda Turan, Gulbrandsen, İrfan Can Kahveci ve Carlos Ponck’e ilk 11'de saha sürdü.

Sırp oyuncu Danijel Aleksic de Medipol Başakşehir ile ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıktı. Turuncu-lacivertlilerin rakibi Roma'da ise Portekizli Teknik Direktör Paulo Fonseca, Serie A'da oynadıkları Sassuolo maçının kadrosuna göre 5 farklı oyuncuya ilk 11'de görev verdi. Fonseca, Florenzi, Mancini, Veretout, Pelegrini, Mkhitaryan'ın yerine, Juan Jesus, Spinazzola, Diawara, Zaniolo, Pastore'ye forma giydi.

ROMA'NIN TÜRKLERİ KADRODA YOK

Roma'nın önemli silahlarından olan milli oyuncu Cengiz Ünder, devam eden sakatlığı sebebiyle eski takımına karşı bu maçta forma giyemedi. Sarı-kırmızılı takımın Gençlerbirliği'nden transferi Yıldırım Mert Çetin ise UEFA listesine alınmadığı için kadroda yer almadı.

ŞENOL GÜNEŞ VE BÜYÜKELÇİLER MAÇI İZLEDİ

Roma-Medipol Başakşehir maçını, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da protokol tribününden izledi.

ROMA YENİ FORMASIYLA MÜCADELE ETTİ

Ev sahibi Roma, Medipol Başakşehir karşısına bu sezon ilk kez giydiği lacivert renkteki nostaljik formasıyla sahaya çıktı. Konuk Medipol Başakşehir de klasik forması yerine alternatif forması olan açık gri renkteki formasıyla sahada yer aldı.

YAKLAŞIK 30 BİN FUTBOLSEVERLER TRİBÜNDE

Roma'nın bu sezonda Avrupa kupalarındaki ilk maçı olan Medipol Başakşehir mücadelesine İtalyan taraftarlar pek ilgi göstermedi. 80 bin kişilik Olimpiyat Stadı tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi. Mücadeleyi izleyen 200 kadar Türk taraftar da kendilerine ayrılan bölümden Medipol Başakşehir'e destek verdi.

