Roma, Yunus Akgün transferi için devrede

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın 21 yaşındaki yükselen değeri Yunus Akgün'ü istiyor.

Adana Demirspor'da çok iyi sezon geçiren Yunus Akgün performansıyla transfer döneminde adından söz ettirmeye başladı. 21 yaşındaki futbolcu için İtalyan kulübü Roma harekete geçti.

Sezonu 39 maç, 9 gol ve 17 asistle tamamlayan Yunus Akgün, A Milli Takım ile de çıktığı 2 maçta birer gol ve asistle oynadı. Roma'nın dikkatini çeken Akgün için teknik direktör Jose Mourinho, Vincenzo Montella'dan görüş aldı.

NTV Spor'un La Gazzetta Dello Sport'tan aktardığı habere göre Jose Mourinho yeni sezon yapılanmasında Yunus Akgün'ü takımda görmek istiyor. Portekizli çalıştırıcı, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile iletişime geçti ve 21 yaşındaki yıldız adayı hakkında bilgi aldı.

Montella, Yunus Akgün için, "Akgün'de sınırsız yetenekli ve klas. Hızlı, ileride çabuk, çok teknik ve gol anlarında soğukkanlı. Maalesef Galatasaray'dan kiraladık. Burada beni en çok şaşırtan oyuncu oldu" ifadelerini kullandı.

Haberde Roma'nın transferi bitirmesi için 7 milyon Euro'yu gözden çıkarması ve İtalyan kulübün istediği takdirde oyuncuyu kulübe kazandırabileceği yer aldı.

MOURINHO'DAN PSG'YE RET

Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısız sonuçlar nedeniyle Paris Saint-Germain'de teknik direktör Mauricio Pochettino'nun takımdan gönderilmesi bekleniyor. Dış basında çıkan haberlerde Fransız ekibi Mourinho ile ilgileniyor. Ancak Roma, Konferans Kupası'nda şampiyonluğa ulaşınca Mourinho gelen teklifleri reddeceğini ve kulüpte kalacağını açıklamıştı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Mourinho'nun, Roma ile uzun vadeli planlar yaptığını ve kulüpte devam edeceğini açıkladı.