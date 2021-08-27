Ronaldo Premier Lig'e geri dönüyor

Juventus'tan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo, İngiltere Premier Lig devi Manchester City'ye imza atmaya hazırlanıyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Juventus’tan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo’yu kadrosuna katıyor.

Real Madrid’den ayrılarak İtalya Serie A ekibi Juventus’a 2018 yılında imza atan Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi’nde beklenen kupa gelmeyince eleştirilerin hedefi olmuştu.

36 yaşındaki süper yıldız, Juventus Teknik Direktörü Allegri’ye takımda artık daha fazla forma giymek istemediğini belirtirken; oyuncunun menajeri City ile sözleşme detaylarını görüşüyor.

İtalyan medyasında, Juventus’un Ronaldo için 30-35 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi.

Öte yandan Cristiano Ronaldo’nun bugün Juventus’taki takım arkadaşlarıyla vedalaşacağı da belirtildi.