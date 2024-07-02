Ronaldo yıkıldı... Gözyaşlarına engel olamadı
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EURO 2024'de Slovenya'yı penaltılarda eleyen Portekiz, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu. Karşılaşmanın uzatmalarında penaltı kaçıran Ronaldo gözyaşlarına engel olamadı.
Portekiz Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Slovenya'yı seri penaltılarda eleyerek çeyrek finale yükseldi.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te Portekiz, Frankfurt Arena'da Slovenya ile karşılaştı.
Uzatmada penaltı kaçıran Ronaldo gözyaşlarına engel olamadı
Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, 105. dakikada kaçırdığı penaltının ardından büyük üzüntü yaşadı.
İlk uzatma devresinin sonlarında kazanılan penaltıda topun başına geçen Ronaldo'nun vuruşunda kaleci Jan Oblak gol izin vermedi.
Ronaldo, devre arasında kaçırdığı penaltının etkisiyle gözyaşlarına engel olamadı. Duygusal anlar yaşayan yıldız futbolcuyu takım arkadaşları teselli etti.
Seri penaltılarda ilk atışı kullanan ve gole çeviren Ronaldo, taraftarlarından özür diledi.
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