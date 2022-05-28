Ronaldo'nun görüştüğü takım herkesi şaşırttı

Manchester United forması giyen ve sezon sonu ayrılacağı iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun Roma ile temasta olduğu iddia edildi.

Cristiano Ronaldo'ya geçtiğimiz günlerde Fransız devi PSG'nin teklifte bulunduğu iddia edilmişti. Cristiano Ronaldo'nun Ligue 1 ekinden gelen transfer teklifini geri çevirdiği ve İtalyan devi Roma ile görüştüğü öğrenildi.

CRISTIANO RONALDO PSG'Yİ REDDETTİ

Geçtiğimiz haftalarda Cristiano Ronaldo'yu Fransız devi Paris Saint-Germain'in takımda görmek istediği iddiaları gündeme gelmişti. Fakat, Aksam.com.tr'nin İngiltere basınından aktardığı haberine göre; yıldız oyuncu PSG'den gelen teklifi reddetti.

ROMA İLE GÖRÜŞTÜ

Cristiano Ronaldo'nun Roma'yla temasa geçtiği ve Jose Mourinho ile de özel olarak görüştüğü ifade edildi. Ronaldo'nun hayranları bu karar sonrası büyük bir şok yaşadı. Sosyal medyada yorum yapan Ronaldo hayranları ''Bu kadar mı düştün? Neden PSG'yi reddettin?'' yorumlarında bulundu.