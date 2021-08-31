Ronaldo'ya ödenen bonservis bedeli açıklandı

Premier Lig ekibi Manchester United'ın, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için İtalyan devi Juventus'a ödediği bonservis açıklandı.

3 yıllık Juventus macerasını noktalayarak eski takımı Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo için ödenen bonservis bedeli belli oldu.

Juventus'tan yapılan açıklamaya göre Manchester United, Ronaldo için Juventus'a 15 milyon euroyu 5 yıl içerisinde ödeyecek.

Premier Lig ekibi ayrıca, 8 milyon euroya kadar çıkan bonusların da İtalyan devine ödemesini yapacak. Ronaldo'nun ilk resmi maçına milli ara dönüşü çıkması bekleniyor.