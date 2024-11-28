  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. RTÜK'ten ceza alan S Sport'tan yayın durdurma kararı

RTÜK'ten ceza alan S Sport'tan yayın durdurma kararı

RTÜK'ten ceza alan S Sport'tan yayın durdurma kararı
Güncelleme:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) yasa dışı bahis reklamı gerekçesiyle ceza kestiği S Sport, İspanya La Liga ve İtalya Serie A maçlarını yayınlamama kararı aldı.

RTÜK, S Sport+, EXXEN TV ve TV8'e spor karşılaşması yayınlarında yasa dışı bahis reklamlarına yer verdikleri gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verdi.

Bu karar sonrasında S Sport'tan yapılan açıklamada İspanya La Liga ve İtalya Serie A'da hafta sonu oynanacak maçları yayınlamama kararı alındığı duyuruldu.

S Sport ve S Sport Plus'tan yapılan açıklama şöyle:

"Kamuoyunun Dikkatine,

25 Kasım 2024 tarihindeki kamuoyu açıklamamızda belirttiğimiz gibi, yayıncısı olduğumuz La Liga ve Serie A maçlarındaki sanal reklamlara ilişkin tüm haklar ve buna bağlı gelirler ilgili liglere aittir.

Bu liglerden yasadışı bahis reklamlarından arındırılmış sinyal göndermeleri talebimiz reddedilmiş; Türkiye’ye gönderilen sinyalin, Türkiye dahil birçok ülkeye aynı anda ve aynı içerikte gönderildiği ve yayıncı kanalların bu sinyale müdahale etme hakkının olmadığı ilgili ligler tarafından yazılı olarak tarafımıza beyan edilmiştir.

Kamuoyu açıklamamızda bunları net bir şekilde ifade etmemize rağmen, maalesef sosyal medyada grubumuzu karalayan paylaşımlar devam etmiş ve eksik bilgi ile kamuoyu yanlış yönlendirilmiştir. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki: içinde bulunulan ve tüm sektörü ilgilendiren bu durum bütün resmi kurumlarla ve ilgili paydaşlarla defalarca paylaşılmıştır. Buna karşın, dün RTÜK’ün tarafımıza ceza kestiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Bu cezanın bize tebliğ edilmesini beklerken, bu yayınların devamı halinde yasal olarak para cezasından çok daha ağır müeyyidelere maruz kalabileceğimiz için bu hafta sonu La Liga ve Serie A maçlarını yayınlamama kararı almak zorunda kaldığımızı üzülerek bildiririz.

Amacımız, yasal yükümlülüklere uygun şekilde hareket ederken izleyicilerimize karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek ve onların olası mağduriyetlerine de engel olmaktır. Yayıncı kuruluş olarak izleyicilerimizi çok sevdikleri bu içeriklerden mahrum bırakmak ve yükümlülüğümüz olan liglerle anlaşmalarımızı riske atmak pahasına aldığımız bu kararı ilgili liglere yazılı olarak da bildirdik ve Türkiye'ye özel sinyal için olan talebimizi yineledik.

İzleyicilerimizin maç yayınlarına bir an önce ulaşması bizim de en öncelikli hedefimizdir. Çözüm yolunda çabalarımız aralıksız devam etmektedir. Ortaya çıkan durumun öncelikli mağduru olan izleyicilerimize anlayışları ve süreç içerisinde bizlere olan güveni için şimdiden teşekkürü borç biliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

S Sport & S Sport Plus"

 

Etiketler RTÜK yayın durdurma s sport
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Netflix'in yıldız ismi 7 milyon TL değerinde uyuşturucu ile yakalandı Netflix'in yıldız ismi 7 milyon TL değerinde uyuşturucu ile yakalandı Kara Harp Okulu'nda skandal kitap: Hepsi toplatıldı Kara Harp Okulu'nda skandal kitap: Hepsi toplatıldı Sahte döviz krizi büyüyor... Peki sahte Dolar ve sahte Euro nasıl anlaşılır ? Sahte döviz krizi büyüyor... Peki sahte Dolar ve sahte Euro nasıl anlaşılır ? Dünya devleri Türkiye'de üretim bantlarını durduruyor Dünya devleri Türkiye'de üretim bantlarını durduruyor Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi! Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi! Chery'nin yeni SUV'u S700 banttan indi Chery'nin yeni SUV'u S700 banttan indi Ay'ın karanlık yüzünde ''devasa'' keşif Ay'ın karanlık yüzünde ''devasa'' keşif Nostradamus'un 2025 yılı kehanetleri olay oldu Nostradamus'un 2025 yılı kehanetleri olay oldu Burası ne Sibirya, ne de Kanada... Araçlar dondu, buz sarkıtları oluştu Burası ne Sibirya, ne de Kanada... Araçlar dondu, buz sarkıtları oluştu Nesli tükendi sanılırken tekrar tekrar görüntülenen Anadolu Parsı için tarihi adım Nesli tükendi sanılırken tekrar tekrar görüntülenen Anadolu Parsı için tarihi adım
Karadeniz insanına imkansız de otur izle: Bu binanın içinden yol geçiyor! Karadeniz insanına imkansız de otur izle: Bu binanın içinden yol geçiyor! Seda Bakan transparanı abartınca sosyal medyanın diline düştü Seda Bakan transparanı abartınca sosyal medyanın diline düştü Hiç evlenmemişti, boşanma davasıyla hayatı kabusa dönüştü Hiç evlenmemişti, boşanma davasıyla hayatı kabusa dönüştü İmamoğlu'ndan Bakan Tekin'e rest... Erdoğan'ın diplomasını sordu! İmamoğlu'ndan Bakan Tekin'e rest... Erdoğan'ın diplomasını sordu! AK Parti'nin asgari ücrete zam teklifi sızdı! AK Parti'nin asgari ücrete zam teklifi sızdı! TOKİ'nin 48 ay vadeli arsa satışı başladı TOKİ'nin 48 ay vadeli arsa satışı başladı İstanbul'un 2 ilçesine girişler ücretli olacak! İstanbul'un 2 ilçesine girişler ücretli olacak! Apple'ın sattığı bu ürünlerin hepsi geri çağrıldı: ''Patlama riski var!'' Apple'ın sattığı bu ürünlerin hepsi geri çağrıldı: ''Patlama riski var!'' Bir dev şirket daha iflas yolunda Bir dev şirket daha iflas yolunda Hafta sonunun hava durumu belli oldu Hafta sonunun hava durumu belli oldu