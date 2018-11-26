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  4. 26 Kasım 2018 14:01

Ryan Babel'den Beşiktaş taraftarına şok cevap!

Beşiktaş'ta ücretine istediği zamı alamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediği konuşulan Ryan Babel, Beşiktaş taraftarının Kasımpaşa'da yeniden 200 bin Euro kazanmak ister misin? sorusuna Annenle yeniden buluşmamı ister misin? cevabıyla olay yarattı.

Ryan Babel'den Beşiktaş taraftarına şok cevap!
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Ryan Babel'den Beşiktaş taraftarına şok cevap... Beşiktaş'ta yıllık ücretine zam gerçekleşmeyen ve yönetimle arası açılan Ryan Babel taraftarla da köprüleri attı.

Hollandalı yıldız bir Beşiktaş taraftarının "Kasımpaşa'da yeniden 200 bin Euro'ya oynamak ister misin?" sorusuna çok sert bir cevap verdi.

Babel, "Annenle yeniden buluşmamı ister misin?" yanıtını verince sosyal medyada büyük tepki çekti. Kısa süre içinde birçok Beşiktaş taraftarı Babel'e, verdiği cevap nedeniyle tepki gösterirken, Hollandalı futbolcu daha sonra bu yorumunu sildi.

ryan babel , Kasımpaşa , Beşiktaş
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