Ryan Babel'den Beşiktaş taraftarına şok cevap... Beşiktaş'ta yıllık ücretine zam gerçekleşmeyen ve yönetimle arası açılan Ryan Babel taraftarla da köprüleri attı.

Hollandalı yıldız bir Beşiktaş taraftarının "Kasımpaşa'da yeniden 200 bin Euro'ya oynamak ister misin?" sorusuna çok sert bir cevap verdi.

Babel, "Annenle yeniden buluşmamı ister misin?" yanıtını verince sosyal medyada büyük tepki çekti. Kısa süre içinde birçok Beşiktaş taraftarı Babel'e, verdiği cevap nedeniyle tepki gösterirken, Hollandalı futbolcu daha sonra bu yorumunu sildi.



