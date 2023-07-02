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Ryan Kent resmen Fenerbahçe'de!

Ryan Kent resmen Fenerbahçe'de!
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Fenerbahçe, Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, İngiliz futbolcu Ryan Kent’i 4 yıllığına kadrosuna kattı. 26 yaşındaki oyuncu; 2023-24, 2024-25, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.

Ryan Kent’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

 

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe ryan kent
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