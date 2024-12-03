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S Sport futbolseverlere müjdeyi verdi: LaLiga maçları geri dönüyor

S Sport futbolseverlere müjdeyi verdi: LaLiga maçları geri dönüyor
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Saran Holding bünyesinde yer alan S Sport & S Sport Plus'tan yeni bir açıklama geldi. Yasa dışı bahis sanal reklamlarından kaynaklanan sorunlar nedeniyle yayını durdurulan LaLiga maçlarının yeniden yayınlanacağı bildirildi.

S Port ve S Sport Plus kanallarının bugünden itibaren yeniden La Liga maçlarının yayınlamaya başlayacağı duyuruldu. Geçtiğimiz hafta yurt dışı maçlarında yer alan ve Türkiye’de yasak olan yasa dışı bahis reklamları nedeniyle kurum, İspanya ve İtalya ligi maçlarının yayınlarını durdurma kararı almıştı.

S Sport & S Sport Plus'tan yapılan açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz hafta, yayıncısı olduğumuz LaLiga karşılaşmalarındaki  yasa dışı bahis sanal reklamlarından kaynaklanan sorunlar nedeniyle yayınlarımızı durdurma kararı almak zorunda kalmıştık.

LaLiga, yıllardır ülkemizde farklı dönemlerde farklı yayıncılar tarafından yayın sinyalleri ülke federasyonunun ilettiği şekilde yayınlanmıştır. Saran Media, geçtiğimiz hafta, daha önce Türkiye’de hiç bir yayıncının göstermediği kararlılıkla, yayın hakları sözleşmelerindeki çok ağır yükümlülüklere rağmen LaLiga maçlarını yayınlamamıştır. 

LaLiga yönetimiyle aralıksız süren görüşmelerimiz sonucunda, Türkiye’ye yasa dışı bahis sanal reklamlarını içermeyen özel bir yayın sinyali iletilmesi sağlanmıştır. Bu sinyal, 17 ülkeyi kapsayan bölge sinyalinden ayrı olarak özel üretilip tarafımıza iletilecektir. Bu olumlu adım sayesinde, yerel hukuka uygun, sanal reklam içermeyen sinyal iletilen LaLiga karşılaşmalarını bu akşamdan itibaren yeniden yayınlamaya başlayacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Ancak, tarafımıza bu uygulamanın sezon boyunca tüm karşılaşmaları kapsayacağına dair bir garanti verilmiş değildir. Kalıcı bir çözüm için LaLiga yönetimiyle görüşmelerimiz devam etmektedir. Benzer sorunların yaşandığı Serie A yönetimiyle de aynı şekilde aralıksız bir iletişim süreci yürütülmektedir. Çözüm odaklı çalışmalarımız sürmekte olup, kısa sürede olumlu sonuçlar alınması için çabalarımız devam etmektedir.

Amacımız, izleyicilerimizi sevdikleri içeriklerden mahrum bırakmadan, hem yasal düzenlemelere uygun şekilde hareket etmek, hem de spor organizasyonlarının sözleşme gerekliliklerini yerine getirmektir. Çabalarımızın olumlu sonuçlar vermeye başlamış olmasından mutluluk duymakla birlikte, bu süreçte gösterdiğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

S Sport & S Sport Plus"

Etiketler s sport saran grup laliga maçları
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