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  4. 16 Mayıs 2017 14:28

Şaban Yıldırım FETÖ'den gözaltına alındı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ - PDY soruşturması kapsamında teknik direktör Şaban Yıldırım'ın gözaltına alındığı belirtildi.

Şaban Yıldırım FETÖ'den gözaltına alındı
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Sakaryalı Şaban Yıldırım, son olarak çalıştırdığı Pendikspor'daki görevine geçen yıl Kasım ayında son verildi. Şaban Yıldırım, elleri kelepçeli şekilde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra FETÖ soruşturmasında gözaltına alınanlarla birlikte adliyeye götürüldü.

Eski futbolcu olan Şaban Yıldırım, Sakaryaspor'da antrenör olarak başladığı kariyerinde 2004-2005 sezonu ikinci yarısında teknik direktör olarak devam etmişti.

Yıldırım daha sonra sırasıyla Elazığspor, Sakaryaspor, Çubukspor, Kartalspor, İnegölspor ve Pendikspor'da görev yaptı.

DHA

teknik direktör , fethullah gülen , Şaban Yıldırım , gözaltı , fetö