Sabri'den transfer açıklaması

Henüz hic bir takımla antlaşmadığını belirten Sabri Sarıoğlu kararı ailesi ile birlikte vereceğini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Sabri, "Hiçbir kulüple anlaşmadım, hatta konuşmadım bile. Aracılar yoluyla teklifler geliyor, ailem ile beraber bu teklifleri değerlendireceğiz" diye konuştu.

Kayserispor’un Kulüp Başkanı Erol Bedir, Galatasaray ile yollarını ayıran Sabri Sarıoğlu ile transfer görüşmesi yaptıklarını söylemiş, Sabri’nin futbol hayatına Kayserispor formasıyla devam etmesini arzuladıklarını vurgulayan Bedir, "Sabri ile görüşmeler yaptık ve bazı prensiplerde mutabık kaldık. Kendisi yarın akşam Kayseri’de olacak ve burada yüz yüze konuşacağız. Şu ana kadar imzalanan bir sözleşme yok ama yarınki görüşme sonucunda her şey netleşecek. Sabri gibi değerli bir oyuncunun kadromuzda olmasından mutlu oluruz." ifadelerini kullanmıştı.