Sadettin Saran locasını 2 kişiye açacak

Sadettin Saran ile özel locasında 1 arkadaşınla birlikte Fenebahçe - Beşiktaş maçını izle.

Sadettin Saran ile tanış, 2018 - 2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk derbisini birlikte izle.

Türk futbolu, Fenerbahçe ve unutulmayacak derbi hakkında sohbet et!

KOŞULLAR:



Etkinlik 2 kişiliktir. Vereceğiniz teklif siz ve 1 misafiriniz için geçerlidir.

Bu etkinliğe katılacak herkesin Passolig Kart sahibi olması gerekir.

Bu etkinlik Spor Toto Süper Lig 6. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak maç için geçerlidir. Maç tarihi TFF (Türk Futbol Federasyonu) tarafından belirlenecektir.

SensinO Deneyim Temsilcileri organizasyon için kazananla irtibata geçecektir.

Kazanan kişiler maç saatinden 2 saat önce Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda olmalıdır.

Kazanan kişiler yanlarında Nüfus Cüzdanı bulundurmak zorundadırlar.

Kazanan kişiler Sadettin Saran ile fotoğraf çektirebilecektir.

Tüm katılımcıların etkinlikte uygun hâl ve tavır içinde olmaları gerekir.

SensinO Katılımcılara sabıka kaydı sorma hakkını saklı tutar.



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