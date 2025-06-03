Sadettin Saran'ın Borussia Dortmund teklifi, Bild'in nostalji köşesinde

Almanya'nın önde gelen yayın organlarından Bild'in nostalji köşesinde, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın 20 yıl önce bugün Bundesliga devi Borussia Dortmund'u satın almak için yaptığı teklif haberi yer aldı.

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Almanya'nın köklü gazetelerinden Bild'in nostalji köşesinde yer aldı. Bild, tam 20 yıl önce bugün yaptığı haberi tekrar yayınladı.

Bild, 20 yıl önce yaptığı haberi bugün nostalji köşesine taşıdı. Alman gazete, 3 Haziran 2005 tarihli haberini hatırlatarak, "20 yıl önce BVB: Bu Türk, Dortmund'u 100 milyon Euro'ya satın almak istiyor!" başlıklı yazıyı paylaştı.

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde görüştüler

Haberde Sadettin Saran'ın İstanbul'da, Liverpool ile Milan arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde BVB yöneticileri ile bir araya gelerek önemli bir teklifte bulunduğu kaydedildi. O dönem borçlar nedeniyle zor günler geçiren Borussia Dortmund için Sadettin Saran 100 milyon Euro teklif etti. Saran'ın Nisan ayında Watzke ve Meier ile görüşerek 50 milyon Euro'luk teklif yaptığı ve daha sonra bu teklifi 2 katına çıkardığı belirtildi.

Sadettin Saran teklifi doğruladı

Sadettin Saran'ın, o dönem konu hakkında yaptığı açıklamada, "Evet, doğru. 100 milyon Euro'luk teklif boş bir vaat değil. Şampiyonlar Ligi finali öncesi ve sonrasında müzakereler yaptık. Borussia’nın bu teklifi kabul etmesini umuyorum. Çünkü bu kulübü, eskiden olduğu gibi tekrar Avrupa’nın zirvesine taşımak istiyorum. Bu harika taraftarlar bunu fazlasıyla hak ediyor!" sözleri haberde yer aldı.

Borussia Dortmund Başkanı Dr. Reinhard Dauball ve CEO Hans-Joachim Wartzke'nin Sadettin Saran'dan düşünmek için süre istediği bilgisi de habere eklendi.

Sadettin Saran'ın yatırımı kulübün borçlarını sıfırlayacaktı

Dortmund'un o dönemki borcu 78.2 milyon Euro'ydu. Sadettin Saran 100 milyon Euro karşılığında kulübü satın aldığında Sarı-Siyahlılar bir anda borçsuz hale gelecekti. Alman kulüp ile zaten ortaklık içinde olan Saran, o dönem Dortmund'a 5 milyon Euro'luk hisse yatırımı yapmıştı.