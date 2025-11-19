  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Sahalara bahis soruşturması bombası düştü: 7 takımın başı büyük dertte!

Sahalara bahis soruşturması bombası düştü: 7 takımın başı büyük dertte

Sahalara bahis soruşturması bombası düştü: 7 takımın başı büyük dertte
Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen futbolcuların aldığı cezalar açıklanmaya devam ederken, Süper Lig ve 1'inci Lig'den sonra 2'nci Lig'de mücadele eden Ege kulüpleri alınan kararlarla birlikte büyük sıkıntıya düştü.

2'nci Lig'de yer alan 7 Ege takımındaki toplam 55 futbolcuyla ilgili kararlar açıklandı. Oyucular 45 ila 12 ay arasında ceza alırken, 2 Eylül'de aynı nedenle 1 yıl ceza alan Muğlaspor'dan Canberk Aydemir için ikinci bir yaptırım uygulamadı. Kadrolarında güç kaybı yaşayacak kulüplerin ceza alan oyuncularla ilgili vereceği kararlar merak konusu oldu.

ALTINORDU VE BUCASPOR'UN GARDI İYİCE DÜŞTÜ

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da en ağır cezayı 9 ay ile Uğur Çetinkaya aldı. İzlem Anıl Balakkız, Mustafa Kocabaş ve Arif Şimşir 3 ay, Tugay Güner, Hasan Berat Kayalı ve Umut Keseci'ye 45 gün ceza verildi. Aynı grupta son sıradaki Bucaspor 1928'de Hasancan Yıldız, Şerif Doğan 9, Umut Hepdemirgil, Ali Emir Pervanlar 3, Buğra Akçagün, Aybars Gök ve Muzaffer Buğra Hotur 45'er gün ceza aldı. Kırmızı Grup'ta zirve takipçisi Aliağa Futbol'da İbrahim Yılmaz'a 12 ay, Hakan Demir'e 9, Kadir Kurt'a 6, Eray Akar'a 3, Kubilay Antepliğoğlu, Sergen Piçinciol, Muammer Sarıkaya ve Mehmet Uysal'a 45'er gün ceza geldi.

SOMASPOR VE MUĞLASPOR BAŞI ÇEKİYOR

2'nci Lig'de Ege temsilcilerinden Somaspor ve Muğlaspor'da 10'ar futbolcu bahis soruşturmasına takıldı. Muğlaspor'da Cengiz Ötkün 12 ay, Yiğitali Bayrak 9, Cebrail İrtürk 6, Serhat Enes Çalışan, Berat Çelebi, Muhammet Enes Gök ve Yalçın Eycan Kaya 3, Fatih Somuncu ve Batuhan Yılmaz'a 45 gün ceza kesildi. Canberk Aydemir daha önce 1 yıl ceza almıştı. Somaspor'da Kadir Karış 12, Yiğithan Kır, Mahmut Şat 9, Okan Karaman 6, Engincan Duman, Ferit Bay Gündüz 3, Ceyhun Çoban, Batuhan Güner, Saffet Efe Kavas ile Hüseyin Solaklı 45'er gün ceza yedi.

Fethiyespor'da Nurettin Çakır 12 ay, Furkan Ceylan 6, Mehmet Kaan Türkmen, Ahmet Mert Koşar 3, Ramazan Çevik Serdarcan Eralp ve Miraç Göktürk Özel 45'ün men cezası aldı. Menemen FK'da ise Ahmet Kartal Dedi 12, Alper Efe Pazar 6, Hakan Selim Yıldız 3 ay, Erkan Gövercin, Berkant Şahin Kök ve Hakan Özkan 45 gün ceza aldı.

SIRADA 3'ÜNCÜ LİG FUTBOLCULARI VAR

Bahis soruşturmasında ilk olarak Süper Lig ve 1'inci Lig oyuncularını, daha sonra 2'nci Lig oyuncularını açıklayan PFDK şimdi de 3'üncü Lig'de futbolcularla ilgili kararlarını verecek. Ege temsilcilerinde Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'de İzzet Furkan Malak ve Uğur Kaan Yıldız 45 gün, 1'inci Lig'de yer alan Manisa FK'da Kadir Kaan Yurdakul 9, Bartu Göçmen, Fırat İnal 6, Samet Karabatak 45 gün, Bodrum FK'dan Berşan Yavuzay 3 ay, Ali Aytemur 45 gün ceza almıştı. 3'üncü Lig'deki 11 Ege kulübünde 82 futbolcunun kaderleri belli olmak üzere.

DHA

text-ad
Etiketler bahis bahis soruşturması ceza cezalar ikinci lig
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uluslararası piyasaların 5 dev kuruluşu altın fiyatları için yeni tahminlerini açıkladı Uluslararası piyasaların 5 dev kuruluşu altın fiyatları için yeni tahminlerini açıkladı Daltonlar çetesi üyeleri ellerinde silahlarla sokağa indi Daltonlar çetesi üyeleri ellerinde silahlarla sokağa indi Korkunç kazada araç parçalandı, motoru uçtu, hız ibresi 200 Km'de takılı kaldı! Korkunç kazada araç parçalandı, motoru uçtu, hız ibresi 200 Km'de takılı kaldı! Bankalar kredi kampanyalarını yeniledi; en uygun kredi veren banka değişti Bankalar kredi kampanyalarını yeniledi; en uygun kredi veren banka değişti Aile boyu zehirlenme faciasında midye ve kokoreçten alınan örneklerin sonuçları açıklandı Aile boyu zehirlenme faciasında midye ve kokoreçten alınan örneklerin sonuçları açıklandı MHP'li isimden İmralı resti: İmralı'ya gitmek isteyenler ve istemeyenler el kaldırsın! MHP'li isimden İmralı resti: İmralı'ya gitmek isteyenler ve istemeyenler el kaldırsın! Çalışma ve sosyal güvenlik uzmanı isimden tüm memurlara ve ailelerine müjde Çalışma ve sosyal güvenlik uzmanı isimden tüm memurlara ve ailelerine müjde Türkiye'de bugün bir çocuk işçi makatına kompresörle hava basılarak işkence edilerek öldürüldü! Türkiye'de bugün bir çocuk işçi makatına kompresörle hava basılarak işkence edilerek öldürüldü! Akaryakıt fiyatlarına tarihin ikinci büyük zammı geliyor! Akaryakıt fiyatlarına tarihin ikinci büyük zammı geliyor! Kuraklıktan yok olmaya başlayan dev gölün altından Atlantis gibi bir şehir çıktı! Kuraklıktan yok olmaya başlayan dev gölün altından Atlantis gibi bir şehir çıktı!
Bir zamanlar Yeşilçam'ın efsane ismiydi... Kalp ameliyatı olduktan sonra şizofreni teşhisi kondu... Bir zamanlar Yeşilçam'ın efsane ismiydi... Kalp ameliyatı olduktan sonra şizofreni teşhisi kondu... Şehit 92 yıl önce köy mezarı yerine buraya defnetmişlerdi; hüzünlü gerçek yıllar sonra ortaya çıktı Şehit 92 yıl önce köy mezarı yerine buraya defnetmişlerdi; hüzünlü gerçek yıllar sonra ortaya çıktı Bahçeli'nin İmralı resiti sonrası dikkat çeken açıklama: ''Erdoğan ile Bahçeli anlaştı'' Bahçeli'nin İmralı resiti sonrası dikkat çeken açıklama: ''Erdoğan ile Bahçeli anlaştı'' Rojin'in sır ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntı! Rojin'in sır ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntı! Biri CHP'den diğeri YRP'den seçilmişti... İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! Biri CHP'den diğeri YRP'den seçilmişti... İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! Sosyal medya fenomeni çift ilk kez hakim karşısına çıktı; aylık gelirleri olay oldu! Sosyal medya fenomeni çift ilk kez hakim karşısına çıktı; aylık gelirleri olay oldu! Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''İmralı'ya ben giderim'' resti için ilk yorum Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''İmralı'ya ben giderim'' resti için ilk yorum Komşusunun kapısına elektrikli düzenek kurup genç kadına kabusu yaşatan sanıktan şoke eden savunma! Komşusunun kapısına elektrikli düzenek kurup genç kadına kabusu yaşatan sanıktan şoke eden savunma! 20 evladımızın şehit düştüğü C130 askeri kargo uçağı faciasında 5 saniye detayı! 20 evladımızın şehit düştüğü C130 askeri kargo uçağı faciasında 5 saniye detayı! Acun Ilıcalı Survivor adasının yeni yarışmacısını duyurdu: Türkiye güzeli oyuncu da kadroda! Acun Ilıcalı Survivor adasının yeni yarışmacısını duyurdu: Türkiye güzeli oyuncu da kadroda!