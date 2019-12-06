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  4. 06 Aralık 2019 22:54

Sakatlanıp çıkan Vedat Muriç'ten sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldiği maçta 2 gol atan ve 77. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Vedat Muriqi yayıncı kuruluşa açıklama yaptı.

Sakatlanıp çıkan Vedat Muriç'ten sakatlık açıklaması
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Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Gençlerbirliği karşısında 5-2 galip geldi. Karşılaşmada 2 gol kaydeden Vedat Muriqi, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Muriqi sakatlık durumunu anlattı.

Muriqi'in açıklamaları şu şekilde:

Benim gollerimden önce takımın kazanması önemli. Skora katkı yaparsam aha da mutlu oluyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Kaliteli ayaklarla sonuca gittik. Sivas deplasmanından alacağımız 3 puanla derbiye hazırlanacağız. Arka adalemin ağrımasının sebeplerinden biri uzun zamandır takımla çalışmamamdı. Kupa maçından sonra ağrı hissettim. Bunun bilincindeydim. Hissetmeye başlayınca üstüne gitseydim daha kötü olabilirdi. 2-3 gün içerisinde kendimi tamamlayıp daha hazır olarak çıkacağım bir dahaki maça.

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