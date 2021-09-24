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Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, ilk yenilgisini aldı

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, ilk yenilgisini aldı

Süper Lig'in 7. haftasında üst üste sakatlıklar ile zor anlar yaşayan Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, İzmir deplasmanında 3 puan bıraktı. Siyah-beyazlılar son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan maçta, Altay'a 2-1 mağlup oldu.

 ALTAY GERİDEN GELDİ
Karşılaşmaya etkili başlayan Altay, Beşiktaş savunmasını yıpratan ataklar geliştirse de net bir gol pozisyonu yakalayamadı. Karşılaşmanın ikinci yarısına adeta golle başlayan siyah-beyazlılar 47. dakikada Güven Yalçın'la 1-0 öne geçti. Bu dakikadan itibaren baskısını artıran İzmir ekibi 57. dakikada Kappel ve 88. dakikada Bamba'nın golleriyle maçı 2-1 kazandı ve zirveye yerleşti.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş sakatlık altay
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