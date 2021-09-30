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Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'a müjdeli haber

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'a müjdeli haber

Beşiktaş’ Vida’dan iyi haber geldi. Sakatlığı geçen ve tedavisi tamamlanan Hırvat oyuncu takımla antrenmanlara başladı.

Beşiktaş ’ Vida’dan iyi haber geldi. Tedavisi tamamlanan Hırvat oyuncu takımla antrenmanlara başladı.

Beşiktaş’ın 11 Eylül’de oynadığı Yeni Malatyaspor maçıda sakatlanan Vida’nın, 3 haftalık tedavisi tamamlandı. Takımla antrenmanlara başlayan Hırvat stoperin Beşiktaş’ın bu haftaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayıp oynamayacağı ise net değil.

Siyah beyazlılarda ayrıca tedavisi tamamlanan Necip de takım çalışmasında yer aldı.

Atiba, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Larin, Montero, N'Koudou ve Mehmet Topal’ın tedavilerine devam edildi. 

Etiketler vida beşiktaş müjde
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