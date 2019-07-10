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  4. 10 Temmuz 2019 18:02

Salih Uçan, Aytemiz Alanyaspor'da

beINSports'un son dakika haberine göre Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

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