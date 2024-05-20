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  4. Yunanistan'dan Samet Akaydın'a ''Atatürk'' cezası

Samet Akaydın 19 Mayıs paylaşımı nedeniyle Panathinaikos’ta kadro dışı bırakıldı

Samet Akaydın 19 Mayıs paylaşımı nedeniyle Panathinaikos’ta kadro dışı bırakıldı
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Panathinaikos oyuncusu Samet Akaydın, Atatürk'le ilgili 19 Mayıs paylaşımı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Yunanistan ekibi Panathinaikos’ta forma giyen milli futbolcumuz Samet Akaydın kadro dışı kaldı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, Akaydın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile bir paylaşım yaptı.

Yeşil beyazlı ekip, Samet’ten Instagram’dan paylaştığı ve içinde Atatürk geçen gönderisini kaldırmasını istedi.

Akaydın, gönderiyi silmeyince kulüp tarafından kadro dışı bırakıldı.

Samet, Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye, bu sezon başında da Fenerbahçe'den Panathinaikos'a transfer olmuştu.

Söz konusu paylaşım ise şöyle:

Samet Akaydın 19 Mayıs paylaşımı nedeniyle Panathinaikos’ta kadro dışı bırakıldı - Resim : 1

Etiketler Panathinaikos samet akaydın
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