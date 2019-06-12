Sami Çölgeçen: Yıllar önce milli futbolcular Orhan Ak'ın evine zorla götürüldüklerini söyledi

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Sami Çölgeçen, Divan Kurulu'nun Haziran ayında yapılan toplantısında bir dönem bazı sarı-kırmızılı futbolcuların Orhan Ak vasıtasıyla zorla FETÖ yapılanmasının içine çekildiğini söyledi ve Hasan Şaş'ın bu dönemde tek başına savaştığını kaydetti.

Oyuncuların bu yapılanma içinde yer almazlarsa oynayamamaktan korktuğunu belirten Çölgeçen, "Milli Takımlara baktığım dönemde, oyunculardan ikisi bana geldi. "Sami Ağabey" dediler "Bizim bir derdimiz var. İsimleri bende saklı. Bizi zorla cuma namazına götürüyorlar ve sonra Orhan Ak'ın evine götürüyorlar dediler. Bize ziyafet veriliyor ve sonra siyah BMW'li bir adam geliyor, bize dini telkinlerde bulunuyor, kitaplar dağıtıyor. Sonra o malum, bizi omuzlarımızdan tutuyor ve 'siz artık bizden oldunuz, Galatasaray'da sırtınız yere gelmez' diyorlar. Biz bundan muntazarız, bunlara uymazsak bu takımda nasıl oynayacağız diyorlar." ifadelerini kullandı.

"HASAN ŞAŞ TEK BAŞIMA MÜCADELE EDİYORUM DEDİ"

O dönem yöneticilerle görüşmesine rağmen bu olayı çözemediğini kaydeden eski idareci, "Benim aklıma ilk gelen Hasan Şaş. Hasan Şaş haberin var mı bunlardan dedim. Ah be abi, bir tek ben mücadele ediyorum, kimse bana yardım etmiyor dedi. Hasan Şaş'ın bu yönünün bilinmesini isterim. Hasan Şaş, Galatasaray'ın batıya açılan penceresine layık, laik bir insan. Bunu sonra idarecilere de söyledim, dehşete düştüm. Galatasaray'da hacılar, hocalar nasıl olur dedim. O zamanlar FETÖ çok moda olduğu için kimse bir şey yapamadı ya da yapmadı. Allah'tan artık kapandı." dedi.

