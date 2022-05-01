Şampiyon Trabzonspor'un bayrağı İstanbul Boğazı'nda

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor’un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asıldı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

GECE BORDO MAVİ IŞIKLARLA RENKLENDİ, GÜNDÜZ BAYRAK ASILDI

Trabzonsporluların kutlamaları gece boyunca devam etti. Gece saatlerinde kulübün renkleriyle ışıklandırılan İstanbul Boğazı'nı bugün de bordo-mavi renkli bayrak süsledi.

TÜM TARAFTARLAR SAHAYA İNDİ

Dün akşamki karşılaşmada, 38 yıl sonra Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Bordo-mavili taraftarın bir kısmı maçın son düdüğünü beklemeden sahaya girdi, karşılaşma kısa süreli durdu. Taraftarların sahadan çıkarılmasının ardından maç kaldığı yerden devam ederken hakem Atilla Karaoğlan'ın son düdüğünün ardından tüm tribün sahaya indi. O anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

DHA