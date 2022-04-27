7 gollü düellonun galibi Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid'i konuk ettiği nefes kesen maçı 4-3 kazanan Manchester City, final yolunda avantajı kaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid'i ağırlayan Manchester City, rakibini 4-3'lük skorla devirdi. Manchester City, 2. dakikada Kevin De Bruyne ve 11. dakikada Gabriel Jesus'un golleriyle 2-0 öne geçti.

33. dakikada sahneye çıkan Karim Benzema durumu 2-1'e getirdi ve bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucunu belirledi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı da müthiş bir tempoyla başladı. Manchester City, 53. dakikada Phil Foden'ın golüyle 3-1 öne geçerken, Real Madrid'in bu gole yanıtı gecikmedi. 55. dakikada sahneye çıkan Vinicius Junior durumu 3-2'ye getirdi.

Ev sahibi ekip, 74. dakikada Bernardo Silva'nın nefis golüyle yeniden farkı ikiye çıkarttı ancak 82. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviren Karim Benzema, maçın sonucunu ilan etti: 4-3.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 4 Mayıs Çarşamba günü Santiago Bernabeu'da oynanacak.

BENZEMA 40 GOL BARAJINI AŞTI

Öte yandan Real Madrid forması altında müthiş bir sezon geçiren Karim Benzema, bu sezon çıktığı 41. resmi maçında 41 gole ulaştı.

34 yaşındaki futbolcu bu performansıyla Real Madrid tarihinde Cristiano Ronaldo (7 kez), Ferenc Puskas (2 kez), Alfredo Di Stefano ve Hugo Sanchez'in ardından bir sezonda 40 gol barajına ulaşan beşinci futbolcu oldu.