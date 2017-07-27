Abdullah Avcı'dan Brugge maçı yorumu

Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Club Brugge ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

Oyunun genelinde deplasmanda oynamamıza rağmen yüzde 59 topa sahip olduk. 23 yaş ortalamasında bir takımdan 3 km az koştuk. Bu seviyede arkadan gelerek 3-2 öne geçmek önemliydi.

"DAHA MUTLU OLACAKIR"

Kazansaydık daha mutlu olacaktık. Kazanmayı hak etmiştik." Deplasman için iyi oyun ve iyi skor. Oyun aklımızı, coşkumuzu kaybetmeden sahne aldığımız bu ligde güzel işler yapacağız

"İYİ BİR SONUÇ"

Duran toptan 2 gol yedik, bir de ayağımızdaki topu kaybederek gol yedik. Bu, deplasmanda alınabilecek iyi bir sonuçtu.

HAKEM YORUMU

Hakem konusunda bazı ufak tefek detaylar oldu ama yorum yapmak olmaz. Biz hep oyunun içinde kalmalıyız. Hakemi eleştirmemeliyiz.

REKABET ÇOK İYİ

Takım içi rekabet çok iyi. Kadro kurmakta zorlanıyoruz. Bu durumdan memnunum. Bu sezon 50 maçın üzerinde oynamayı planlıyoruz.

MOSSORO: "HER ŞEY BİTMEDİ"

Maçın en zor kısmı, ilk yarıydı. 15 dakika içinde, kendi hatalarımızla goller yedik. Bunlar bizim direncimizi düşürdü. Hatalarımızdan ötürü 2 gol yedik. İkinci devre hocamızın istediklerini sahaya yansıttık. Güzel bir sonuç oldu ama her şey bitmedi"



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