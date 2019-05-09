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  5. 09 Mayıs 2019 11:04

Ajax'ın elenmesi Hollanda basınında geniş yer buldu

Hollanda'nın Ajax takımının, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'a evinde yenilerek elenip finale kalamaması, ülke basınında geniş yankı buldu.

Ajax'ın elenmesi Hollanda basınında geniş yer buldu
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Hollanda'nın Ajax takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde İngiltere temsilcisi Tottenham'a evinde 3-2 yenilerek elenmesi, ülke basınında geniş yer aldı.

"Kıl payı" başlığını atan De Volkskrant gazetesi, Ajax'ın, futbolun "rüyalar ülkesinde" geçen Avrupa turunun Amsterdam'da dramatik bir şekilde son bulduğunu, Şampiyonlar Ligi'nde finali son saniyelerde karşı takımın golü ile kaçırdığını belirtti.

Buna rağmen Ajax'ın bu yıl harika bir Avrupa serüveni yaşadığını ve bunun hatırlarda kalacağını kaydeden gazete, genç takımın her ülkede taze oyun stili ile istediğini aldığını fakat kupanın İngiltere'ye gideceğini aktardı.

"Ajax'a son dakika dramı" başlığını atan NRC gazetesi de Ajax'ın maçın ikinci yarısında 2-0 üstünlüğünü karşı takıma verdiğini, güzel bir Şampiyonlar Ligi kampanyasına acımasız bir son vererek yarı finali geçemediğini yazdı.

"Ajax son dakikada tökezledi" başlığını atan De Telegraaf gazetesi de Amsterdam'ın Ajax'ın elenmesine ağladığını ve ülkedeki neredeyse bütün futbolseverlerin hayal kırıklığına uğradığını vurguladı.

Kamu yayın kuruluşu NOS da "Acı veriyor. Ajax Şampiyonlar Ligi Finali'ni son anda kaçırdı" başlığını atarken, Algemeen Dagblad gazetesi "Ajax mücadele ederek elendi" başlığını kullandı.

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