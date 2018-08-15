Ali Koç maç sonu yıkıldı !

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda 1-0 kaybettiği Benfica ile Kadıköy’de 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ‘Devler Ligi’ne veda etti. Karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında rakibi üzerine beklenen baskıyı kuramayan Fenerbahçe, ilk yarının son dakikasında yakaladığı beraberlik yeşerttiği umutları 90 dakika sonunda tur sevincine çeviremedi. Karşılaşmayı tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1-1’lik sonucun ardından adeta yıkıldı. Fenerbahçe Başkanı olarak ilk Avrupa deneyiminde beklendiği sonucun gelmemesi üzerine Ali Koç, tribünde ellerini başının arasına alarak üzüntüsünü gösterdi.

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Fenerbahçe için oldukça önemli bir gelir kaynağı olması beklenen Şampiyonlar Ligi’ne katılamamak, Ali Koç’un üzüntüsünü bir kat daha arttırdı. Fenerbahçe eğer Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeye hak kazansaydı, 15 milyon euro katılım payını kasasına koyacaktı. Fenerbahçe ayrıca, Türkiye’nin payına düşen yaklaşık 22 milyon euro yayın gelirini de Galatasaray ile birlikte paylaşacaktı. Fenerbahçe’nin gruplarda alacağı galibiyet ve beraberlikler de gelir olarak kulübe geri dönecekti. Ali Koç ve yönetimi, elde edilecek bu gelirlerle oldukça rahatlayacaktı.