Almanya'da dağıldık: 5-0

Beşiktaş tarihi maçta kırmızı kart kurbanı oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih’e konuk olan Beşiktaş, 16. dakikada Vida’nın kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kaldığı maçta rakibine 5-0 yenildi. Bayern Münih’in golleri Coman, Müller (2), Lewandowski (2) kaydetti.

Şampiyonlar Ligi gruplarından ilk kez çıkan Beşiktaş, tarihinin en önemli maçı olan Bayern Münih maçına aslına iyi başladı. Dengeli bir oyun ortaya koyan temsilcimiz, Bayern Münih savunmasını eksik yakaladığı anlarda etkili olabilecek ataklar da geliştirdi. Ancak son paslarda yapılan hatalar, bu atakların büyümesini engelledi. Yine de güçlü rakibini tedirgin eden Beşiktaş, 16. dakikada gelen kırmızı kartla adeta yıkıldı. Vida’nın Lewandowski’ye yaptığı faul sonrası pozisyonu mutlak gol şansı olarak değerlendiren hakem, Vida'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Bu kırmızı kart sonrası 10 kişi kalan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, oyuncu değişikliği yerine Medel’i savunmanın ortasına çekti. Hemen kırmızı kartın ardından LOve ile mutlak bir şansı değerlendiremeyen Beşiktaş, daha sonra orta saha üstünlüğünü rakibine bıraktı. Oyunun kontrolünü de yitiren Beşiktaş, savunmaya çekilmek zorunda kaldı. İlk yarının son dakikasına kadar rakibine gol şansı vermeyen temsilcimiz, 44. dakikada Müller’e engel olamadı ve soyunma odasına 1-0 yenik girdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarıda da değişikliğe gitmedi. Ancak ilk yarının aksine, Beşiktaş karşısında daha etkili bir oyun ortaya koyan Bayern Münih, tehlikeli atak sayısını arttırdı. Özellikle kanatlarda etkili olan rakibini durdurmakta zorlanan Beşiktaş, savunmaya yapılan oyuncu değişikliklerine rağmen Coman, Müller ve Lewandowski’nin (2) gollerine engel olamadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 4-0 Bayern Münih’in üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu maçın rövanşı 14 Mart 2018 tarihinde Vodafone Park’ta oynanacak.