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  5. 01 Haziran 2017 19:37

ampiyonlar Ligi için tarihi değişiklik

UEFA'dan tarihi değişiklik! UEFA, 2018/2019 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı bazı değişiklikleri açıkladı.

ampiyonlar Ligi için tarihi değişiklik
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UEFA'nın açıklamasında maç saatlerinin değişmesi en dikkat çeken nokta oldu.

2018/19 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı gün oynanacak maçların 2 tanesi 20:00'da, kalan maçlar ise 22:00'da başlayacak.

AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONU DOĞRUDAN GRUPLARA

Ayrıca Avrupa Ligi şampiyonu için de bir değişiklik geldi. Avrupa Ligi'ni şampiyon tamamlayan takım, bir sonraki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından başlayabilecek. Bugünkü sistemde Avrupa Ligi'ni kazanan takım Şampiyonlar Ligi'ne play-off aşamasından başlıyor.

UEFA, 2018/19'dan itibaren Şampiyonlar Ligi gelirlerini 4 farklı kalemde dağıtacak.

Şampiyonlar Ligi gelirleri artık bu 4 kalemdeki performanslara göre dağıtacak:

Taahhüt primi

Performans

Kulüp sıralaması

Pazar payı

uefa , değişiklik , saat , şampiyonlar ligi