Bayern Münih maçı öncesi Real Madrid şokta

Şampiyonlar Ligi'nde gözler rövanş maçlarına çevrilmişken Real Madrid'de Bayern Münih maçı öncesinde sakatlıklar can sıkıyor. Real'de eksikler listesi oldukça kalabalık.

Real'de Bayern'e karşı eksik çıkıyor

La Liga’nın 32.haftasında Sporting Gijon ile oynayacak olan başken ekibinde Pepe, Varane ve Carvajal’in dışında Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve Keylor Navas’ın forma giyemeyecekleri öğrenildi. Kulübün resmi internet sitesinden açıklanan maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

İşte Real Madrid'in eksikler listesi

Kaleciler: Kiko Casilla, Rubén Yañez ;

Defans : Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Fabio Coentrão, Danilo, Tejero ;

Orta Saha : Kroos, James, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio, Isco ;

Forvet : Lucas Vázquez, Mariano, Morata.

Real Madrid Bayern Münih maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

Şampiyonlar Ligi'nde dev maç olan Real Madrid Bayern Münih maçı nefesleri kesecek. Real Madrid Bayern Münih maçı 18 Nisan 2017 Salı günü canlı izlenecek. Peki Real Madrid Bayern Münih maçı saat kaçta başlayacak ve Real Madrid Bayern Münih maçı hangi kanalda canlı izlenecek? İşte Real Madrid Bayern Münih maçı hakkında merak edilenler.