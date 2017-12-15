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  5. 15 Aralık 2017 11:13

Bayern Münih'ten skandal Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Bayern Münih, Almanya'daki maç için bilet talebinde bulunan kulüp üyesi Türk taraftarına şok bir yanıt verdi.

Bayern Münih'ten skandal Beşiktaş açıklaması
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'la karşılaşacak olan Alman ekibi Bayern Münih'te yönetimden Beşiktaş'la ilgili skandal ifadeler geldi.

Habertürk'ün haberine göre maç öncesi sıkı güvenlik önlemlerinin uygulanacağının belirtildiği açıklamada geçen sezon yaşanan Lyon-Beşiktaş maçındaki olaylar hatırlatıldı ve "Beşiktaş taraftarları, Lyon taraftarlarına büyük bir şiddetle saldırmıştı" cümlesinin kullanılması büyük şaşkınlık yarattı.

Siyah beyazlı taraftarlar, Fransa'daki o maçta ev sahibi Lyon tribünlerinin neden olduğu şiddetin görmezden gelinmesine sosyal medyadan tepki büyük tepki gösterdi.

bayern munih , beşiktaş
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