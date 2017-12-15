Bayern Münih'ten skandal Beşiktaş açıklaması

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'la karşılaşacak olan Alman ekibi Bayern Münih'te yönetimden Beşiktaş'la ilgili skandal ifadeler geldi.

Habertürk'ün haberine göre maç öncesi sıkı güvenlik önlemlerinin uygulanacağının belirtildiği açıklamada geçen sezon yaşanan Lyon-Beşiktaş maçındaki olaylar hatırlatıldı ve "Beşiktaş taraftarları, Lyon taraftarlarına büyük bir şiddetle saldırmıştı" cümlesinin kullanılması büyük şaşkınlık yarattı.

Siyah beyazlı taraftarlar, Fransa'daki o maçta ev sahibi Lyon tribünlerinin neden olduğu şiddetin görmezden gelinmesine sosyal medyadan tepki büyük tepki gösterdi.