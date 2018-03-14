Beşiktaş - Bayern Münih: 1-3

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Alman devi Bayern Münih’i konuk etti. İlk maçta 16’da Vida’nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ve Münih’ten 5-0’lık mağlubiyetle dönen Beşiktaş, Vodafone Park’ta da rakibine 3-1 yenildi ve Avrupa macerasına nokta koydu.

Hafta sonu oynanacak kritik Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde rotasyona giden Şenol Güneş, Tolga Zengin, Necip Uysal, Mustafa Pektemek ve Jeremain Lens’e şans tanıdı. Pepe ve Tosic’in sakatlıkları; Vida’nın ise cezası nedeniyle forma giyemediği maçta Beşiktaş taraftarı olağanüstü bir Devler Ligi sezonunun ardından adeta takımına teşekkür etti.

Karşılaşmada Bayern Münih’in gollerini 18’de Thiago, 46’da Gökhan Gönül (kk) ve 84’te Sandro Wagner kaydederken Beşiktaş’ın golü 59’da Vagner Love’dan geldi.

Bayern Münih’te teknik direktör Jupp Heynckes ilk maçın 11’inden 3 değişikliğe gitti. Heynckes, ilk maçtan farklı olarak sağ bekte Kimmich’in yerine Rafinha, orta sahada James Rodrigues’in yerine Thiago Alcantara ve ileri uçta Coman’ın yerine Franck Ribery’i ilk 11’de başlattı.

ALMANYA MİLLİ TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ JOACHIM LÖW TRİBÜNDE

Beşiktaş ile Bayern Münih arasında oynanacak olan karşılaşmayı Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw de tribünden takip etti. Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasına dış basın da yoğun ilgi gösterdi. Almanya, Hollanda, Fransa, Çin, Azerbaycan, İran, Brezilya gibi ülkerlerden 60’a yakın basın mensubu karşılaşmayı takip etmek üzere Vodafone Park tribünlerindeki yerlerini aldılar.