Beşiktaş - Bayern Münih / Maç öncesi

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarının heyecanı yaşanacak. Beşiktaş ilk maçta 5-0 yenildiği rakibini bu kez Vodafone Park'ta taraftarı önünde konuk edecek. Beşiktaş'ın turu geçmesi için mucizelere ihtiyacı var. Siyah-Beyazlılar taraftarının da desteği ile en iyi skoru olmaya çalışacak. Şenol Güneş'in öğrencileri turu geçecek skoru alamasa bile Alman ekibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Bayern Munih ise aldığı skor avantajıyla sahaya çıkacak.

İLK 11'LER



Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Necip, Medel, Caner, Oğuzhan, Tolgay, Quaresma, Mustafa Pektemek, Lens, Vagner Love



Bayern Munih: Ulreich, Rafinha, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Thiago, Vidal, Ribery, Müller, Lewandowski



Beşiktaş - Bayern Munih maçı hangi kanalda, saat kaçta?



Saat 20:00'de başlayacak Beşitkaş - Bayern Münih maçı, Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak ve haber3.com'dan an bean takip edilebilecek.