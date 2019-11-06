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  5. 06 Kasım 2019 09:28

Borussia Dortmund 3-2 Inter (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Borussia Dortmund ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadelede Inter'i sahasında 3-2 mağlup ederek son iki haftaya 7 puanla 2. sırada girdi.

Borussia Dortmund 3-2 Inter (UEFA Şampiyonlar Ligi)
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund, sahasında İtalyan devi Inter'i konuk etti. Signal Iduna Park’ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip geriden gelip 3-2 kazanmayı başardı.

Inter 5. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Borussia Dortmund beraberliği ararken 40. dakikada bu kez Matias Vecino sahneye çıktı ve İtalyanlar soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İtalyan ekibi rahatladı ancak Dortmund pes etmedi! 51. dakikada sağ bek Hakimi farkı bire indiren golü kaydetti. Dakikalar 64’ü gösterdiğinde genç Alman yetenek Brandt sahneye çıkarak skoru 2-2'ye getirdi ve maçı yeniden başlattı.

dakikada Signal Iduna Park’ı yıkan golü Faslı sağ bek attı! Achraf Hakimi yeniden sahneye çıkarak Dortmund’u 3-2 öne geçiren golü atmayı başardı.

İlk yarıyı 2-0 geride kapattığı maçı 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran Borussia Dortmund bu sonuçla birlikte puanını 7'ye yükseltti ve 8 puanlı Barcelona'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

Inter ise 4 puanda kaldı ve üçüncü sırada yer aldı. Dortmund 27 Kasım’da Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Inter ise aynı gün Slavia Prag ile Çekya’da karşılaşacak.

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Şampiyonlar Ligi , uefa , Borussia Dortmund , inter , Signal Iduna
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