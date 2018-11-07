Cengiz oynadı, Cüneyt Çakır damga vurdu!

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda CSKA Moskova ile Roma, Rusya'da karşı karşıya geldi. Roma, Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta deplasmanda CSKA'yı 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı ve gruptan çıkma adına büyük bir avantaj elde etti.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Kostas Manolas ve 59'da Lorenzo Pellegrini kaydetti. CSKA Moskova'nın tek sayısı ise 50. dakikada Sigurdsson'dan geldi.

CÜNEYT ÇAKIR'DAN KIRMIZI KART

CSKA Moskova'da 56. dakikada Magnusson, hakem Cüneyt Çakır tarafından gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Roma'nın attığı 2. golde ise CSKA Moskovalı oyuncular ofsayt itirazlarında bulundu ancak Cüneyt Çakır gol kararı verdi.

CENGİZ ÜNDER, 70'DE GİRDİ

Roma'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder, 70. dakikada Justin Kluivert yerine oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetin ardından Roma, puanını 9'a yükseltirken CSKA Moskova, 4 puanda kaldı. Roma, gruplarda bitime iki hafta kala rakibine 5 puan fark atarken son 16 kapısını sonuna kadar araladı.

G Grubu'nda Roma, 5. hafta maçında sahasında Real Madrid'i konuk edecek. CSKA Moskova ise sahasında Viktoria Plzen'i ağırlayacak.

VALENCIA NİHAYET

Diğer mücadelede ise İspanyol ekibi Valencia, sahasında İsviçre'nin Young Boys takımını 3-1 mağlup etti.

İlk galibiyetini alan Valencia, 5 puana yükseldi. Young Boys ise 1 puanla son sırada kaldı.

