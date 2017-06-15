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  5. 15 Haziran 2017 17:13

Cenk Tosun'un golü Şampiyonlar Ligi'nin en güzel golü seçildi

Cenk Tosun Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nin en güzel golü seçildi.

Cenk Tosun'un golü Şampiyonlar Ligi'nin en güzel golü seçildi
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Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en güzel golü belli oldu ve Cenk Tosun’un Benfica’ya attığı gol en güzel gol seçildi. Ronaldo, Quaresma, Neymar, Mandzukic, Lewandowski gibi isimlerin olduğu listede oyların %41’ini alan Cenk Tosun ‘en güzel gol’ ödülünün sahibi oldu.

23 Kasım 2016’da Vodafone Park’ta oynanan ve ilk yarısını Beşiktaş’ın 3-0 mağlup kapattığı karşılaşmada 2. yarıda oyuna giren Cenk Tosun attığı fantastik gol ile Beşiktaş’ın müthiş geri dönüşünün fitilini ateşlemişti. Bu golden sonra 2 gol daha atan siyah-beyazlılar maçı 3-0’dan 3-3’e çevirmeyi başarmıştı. Yarışmada 2’nciliği Mandzukic, 3’üncülüğü C.Ronaldo, 4’üncülüğü de Neymar elde etti.

UEFA’nın düzenlediği yarışmanın diğer adaylarından olan Ricardo Quaresma’nın Dynamo Kiev’e attığı frikik golü ise %6 oy ile 5. sırada yer aldı.

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