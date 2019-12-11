Chelsea 2-1Lille UEFA Şampiyonlar Ligi (Maç sonucu)

Stamford Bridge'de oynanan maçta Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Temmi Abraham ve 35. dakikada Cesar Azpilicueta kaydetti.

Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik ilk 11'de sahaya çıktığı ve 90 dakika forma giydiği maçta Lille'in tek golünü 78. dakikada Remy attı.

Bu sonuçla Chelsea, Ajax'ın 10 puanla lider girdiği haftada puanını 11'e yükselterek Valinca'nın ardından averajla ikinci sırayı aldı. İngiliz ekibi bu sonuçla adını son 16'ya yazdırdı.

Lille ise galibiyet alamadığı grubu 1 puanla tamamladı.

Grubun diğer maçında Valencia deplasmanda Ajax'ı 1-0 yenerek lider olarak gruptan çıkma başarısını gösterirken, 3. sırada kalarak Devler Ligi'ne veda eden Ajax yoluna UEFA Avrupa Ligi'ne devam edecek.

