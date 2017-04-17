Devler Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Devler Ligi'nde heyecan yarın ve çarşamba günü oynanacak çeyrek final rövanş maçlarıyla devam edecek. İlk maçta Bayern Münih'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Real Madrid, evinde avantajını korumaya çalışacak. Juventus'a İtalya'da 3-0 mağlup olan Arda Turan'ın takımı Barcelona ise bir önceki turda olduğu gibi sürpriz peşinde koşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final ikinci maçlarının programı şöyle:

18 Nisan Salı

21.45 Leicester City (0) - Atletico Madrid (1)

21.45 Real Madrid (2) - Bayern Münih (1)

19 Nisan Çarşamba

21.45 Barcelona (0) - Juventus (3)

21.45 Monaco (3) - Borussia Dortmund (2)