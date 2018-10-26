Edin Dzeko Devler Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu !

UEFA Şampiyonlar Liginde 3. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en iyi futbolcusu da belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Roma'nın Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko, haftanın en iyi futbolcusu seçildi.

2 GOL 1 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEMİŞTİ

Dzeko, G Grubu'nda evinde CSKA Moskova karşısında 3-0 galip geldikleri müsabakada 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Boşnak futbolcu, Cengiz Ünder'in fileleri havalandırdığı pozisyonda gol pasını vermişti. Edin Dzeko, Liverpool'dan Mohammed Salah, Manchester City'den David Silva ve Borussia Dortmund'dan Achraf Hakimi ile aday gösterilmişti.