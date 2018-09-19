Eren Derdiyok'tan galibiyet yorumu

Bafetimbi Gomis’in gitmesi ve gol kralı Fransız oyunucunun yerine bir santrfor alınmamasıyla bir numaralı santrfor olarak görev yapmaya başlayan Eren Derdiyok, Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova’yı 3-0’la geçtiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Çok şık bir de frikik golüne imza atan Eren Derdiyok, “İşler iyi gidiyor. Takım olarak iyi oynuyoruz. Onların sayesinde ben de goller buluyorum. İyi başladık ve iyi gitmek istiyoruz. Takımla oynuyorum. Takım sayesinde gol atıyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Baskı hissetmiyorum. Oynadığımda elimden geleni yapıyorum. Oynamadığımda da yapıyorum. Şu an şans benden yana” dedi.

Attığı gole ve takımın Devler Ligi hedeflerine de değinen Eren, “Birkaç gündür yeni toplarla oynuyorduk. Topu hissetmek için. Kafa topu ve frikikler üzerinden çalıştık. Şampiyonlar Ligi, bir futbolcunun hayal ettiği bir ortam. Galatasaray bu ortama ait. Grupta bu şekilde devam edersek iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Galatasaray'dan 7 maç sonra bir ilk !

Galatasaray - Lokomotiv Moskova: 3-0