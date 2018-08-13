Fenerbahçe 20 yıl sonra ilk peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın Portekiz ekibi Benfica’yı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde daha önce ilk maçlarında yenildiği 29 tur mücadelesinde sadece bir kez rakibini geçti.

Portekiz temsilcisi karşısında deplasmandaki ilk maçtan 1-0’lık yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, 1959’dan itibaren yer aldığı Avrupa arenasında, daha önce 29 tur mücadelesinde ilk maçları kaybetti. Fenerbahçe bu mücadelelerde sadece 1 rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlamayı başardı.

GÖTEBORG’U ELEDİ

Fenerbahçe, ilk maçlarda yenildiği 29 eşleşmede tek tur sevincini, 20 yıl önce 1998-1999 sezonunda Göteborg karşısında yaşadı.

UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç’in Göteborg takımıyla eşleşen Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 yenik ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, İstanbul’daki rövanşta 25 Ağustos 1998’de Elvir Baliç’in tek golüyle kazanarak Göteborg’u elemeyi başardı.

FENERBAHÇE TUR PEŞİNDE

Lizbon’daki ilk maçı Franco Cervi’nin tek golüyle 1-0 kaybeden Fenerbahçe, rakibini elemesi durumunda play-off turuna yükselecek.

Fenerbahçe’nin Benfica’yı elemesi için sahadan en az 2 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Sarı-lacivertliler, 90 dakikayı 1-0 önde tamamlarsa maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol olmazsa tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Fenerbahçe ile Benfica arasında saat 21.00’de başlayacak mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.

ELERSE MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ

Fenerbahçe, turu geçmesi durumuna play-off’ta PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yunan ekibi PAOK, Rus rakibini sahasındaki ilk maçta 3-2 yenmişti. Bu karşılaşmanın rövanşı da yarın oynanacak.

Sarı-lacivertliler, Benfica’ya elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına gidecek.