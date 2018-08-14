Fenerbahçe - Benfica CANLI: 1-1

45'Karşılaşmanın hakemi Slavko Vincic ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. İlk yarı sonucu Fenerbahçe 1-1 Benfica.

45'Karşılaşmanın 4. hakemi uzatma dakikalrının 3 dakika olduğunu ilan ediyor.

45'Golün asistini yapan isim Hasan Ali Kaldırım.

45'GOLLL!!! Fenerbahçe Alper Potuk ile 1-1 lik beraberliği yakalıyor. Sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'in yaptığı ortaya iyi yükselen Alper Potuk Alex Grimaldo'nun üzerinden sağ tarafa doğru kafa vuruşunu yapıyor ve topu ağlara gönderiyor. Temsilcimizin turu atlaması için gol yemeden en az iki gol atması gerekiyor.

43'Benfica Facundo Ferreyra ile net bir gol pozisyonunu harcıyor. Eduardo Salvio'nun ara pasında defansın arasına sarkan Facundo Ferreyra kaelsinden çıkan Volkan Demirel'i çalımlıyor ve dar açıdan boş kaleye vuruşunu yapıyor ve top yan ağlara gidiyor.

41'Benfica bulduğu golden sonra bu dakikalarda oyundaki tempoyu düşürmüş durumda. Temsilcimiz Fenerbahçe oyun kurmakta zorlanıyor.

34'Benfica ilk oyuncu değilşiklik hakkını zorunlu değişiklik olarak kullanıyor. Sakatlanan Nicolas Castillo'nun yerine Facundo Ferreyra oyuna giriyor.

32'Fenerbahçe Elif Elmas ile beraberlik golüne çok yaklaşıyor. Sol çaprazdan topla buluşan Elif Elmas önünü açıp sol ayağıyla sert bir vuruş yapıyor fakat kaleci Odisseas Vlachodimos topa uzanıp çeliyor.

31'Nicolas Castillo'nun geçirdiği sakatlık nedeniyle oyun bir süre duruyor.

28'Jardel Nivaldo'in uzun pasında topla buluşan Nicolas Castillo ofsayta yakalanıyor.

26'Golün asistini yapan isim Nicolas Castillo.

26'GOL! Benfica Gedson Fernandes ile temsilcimiz karşısında 1-0 öne geçiyor. Sağ kanattan topla ilerleyen Eduardo Salvio topu ceza sahası yayında bulunan Nicolas Castillo'ya aktarıyor. Nicolas Castillo bekletmeden tek pas ile Gedson Fernandes'i buluşturuyor. Gedson Fernandes tek vuruşla topu ağlara gönderiyor.

22'Benfica kontra atakta Franco Cervi ile Fenerbahçe defansını hazırlıksız yakalıyor. 2 ye 3 pozisyonda Franco Cervi'yi arkadan çekerek sert müdahalede bulunan Elif Elmas'ı maçın hakemi Slavko Vincic sarı kart ile cezalandırıyor.

21'Gelişen Fenerbahçe kontra atağında Martin Skrtel'in ara pasında topla buluşan Alper Potuk sağ kanatta şut açısı arıyor ve sol ayağıyla yakın direğe yerden şutunu çekiyor ama kaleci Vlachodimos topu uzanıp konere çeliyor.

19'Atağa çıkarken Giuliano'nun kaptırdığı topta Gedson Fernandes Eduardo Salvio'ya ara pası atıyor. Eduardo Salvio topla birlikte ilerleyip kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu çekiyor ve top yandan auta gidiyor.

16'Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Alex Grimaldo'nun ortasını Fenerbahçe defansı topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırmayı başarıyor.

13'Karşılaşma bu dakikalarda iki takımın karşılıklı faulleriyle geçmekte.

8'Fenerbahçe Andre Ayew ile gole çok yaklaşıyor. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Mathieu Valbuena'nın ön direğe ortasına iyi yükselen Andre Ayew kafa vuruşunu yapıyor ve top yandan az farkla dışarı çıkıyor.

7'Sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Mathieu Valbuena'nın ortasında Jardel topu karşılayıp kornere atıyor.

2'Sağ kanattan Ruben Dias'ın yaptığı orta kaleci Volkan Demirel'de kalıyor.

1'Karşılaşma Benficalı futbolcuların yaptığı santra vuruş ile başlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Kadıköy’de Benfica ile karşılaşıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde uzun bir aranın ardından gruplara kalma hedefi bulunan Fenerbahçe 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Portekiz temsilcisi Benfica’yı elerse play off'ta PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Ayewi Giuliano, Valbuena, Alper

Benfica: Vlachodimos, Almeida, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Fernandes, Cervi, Salvio, Castillo.