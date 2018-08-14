Fenerbahçe - Benfica maç sonucu: 1-1

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Portekiz’de 1-0 biten rövanş maçının ardından Kadıköy’de Benfica ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Lig’ine kalma şansını kaybetti.

Karşılaşmanın ilk yarısına baskılı bir oyunla başlayan temsilcimiz Fenerbahçe’de dakikalar 7’yi gösterirken sol köşe gönderinden kullanılan kornere Ayew çok iyi yükseldi. Ayew’in kafası direğin hemen dibinden dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinin ardından üzerindeki baskıyı atan Portekiz temsilcisi dakikalar 19’u gösterirken Fenerbahçe’nin kritik noktada yaptığı top kaybıyla şut şansı yakaladı. Salvio, yerden sert vurdu ve şut az farkla dışarı çıktı.

Yaşanan bu pozisyonun bir dakika sonrası üst üste paslaşmaların ardından Eljif, Isla’yı savunma arkasına harika sarkıttı. Isla topa gelişine vurmak yerine beklemeyi tercih edince meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Mücadele orta alanda iki takımında arasında gidip gelirken Benfica sağ kanattan çok etkili geldi. Castillo’nun şık pasında Fernandes tek dokunuşla topu ağlarla buluşturdu. Dakikalar 26’yı gösterirken Fenerbahçe, Benfica karşısında 1-0 geriye düştü.

Dakikalar 33’ü gösterirken Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif’in ceza sahası dışından sert şutunu Vlachodimos parmaklarının ucuyla çeldi. Topun kontrolü yeniden Fenerbahçe’de.

Golün şokunu üzerinden atan temsilcimiz ilk yarının sonlarında Benfica karşısında baskısını arttırdı. Karşılaşmada 45+1 oynanırken Fenerbahçe ilk kez organize geldi. Hasan Ali’nin sol kanattan düzgün ortasına Alper çok iyi yükseldi ve kalecinin uzanamayacağı noktaya bıraktı ve skoru 1-1’e getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısının geri kalan kısmında başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-1’lik eşitlik ile gitti. İkinci yarıya her iki takımda maça başladıkları 11 ile sahaya çıktı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip Benfica etkili başladı dakikalar 60’ı gösterirken Fenerbahçe’nin orta sahada yaptığı paslaşmaları çizgi halinde karşılayan Benfica, topu kaparak hızlı çıktı. Eduardo’nun yerden şutu Volkan’ın kucağında kaldı.

Fenerbahçe’nin Hollandalı teknik patronu Cocu, dakikalar 65’i gösterirken iki oyuncu değişikliği birden yaptı. Valbuena ve Mehmet Topal oyundan çıkarken genç oyuncu Barış ve Rober Soldado oyuna dahil oldu.

Karşılaşmada dakikalar 67’yi gösterirken önde baskıyla topu kazanan Fenerbahçe’de oyuna yeni giren genç yıldız Barış Alıcı sol kanattan mükemmel vurdu. Kaleci, Barış’ın şutunu son anda kornere çeldi.

Temsilcmiz Fenerbahçe 70. dakikada Benfica karşısında baskısını gittikçe artırttı ve çok organize geldi. Soldado ve Ayew’in üst üste paslaşmalarının ardından Isla topla buluştu. Isla’nın ortasına Soldado’dan önce son anda savunma dokundu.

Karşılaşmanın geri kalan kısmında temsilcimiz Fenerbahçe, Benfica karşısında istediği fırsatları bulamadı. 86. dakika geçilirken Benfica karşısında Fenerbahçe %56 topa sahip olma oranı ile oynamasına rağmen rakip kaleye etkili gidemedi. Benficalı futbolcular oyunu soğutma çabaları ile kendilerini yere atmaya başladı.

Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol olmayınca temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy’de Benfica ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Lig’ine kalma şansını kaybetti. Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.