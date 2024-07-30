Fenerbah.çe Kadıköy'de 2 golle turladı

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi için Lugano engelini aşmayı başardı... İlk maçı 4-3 kazanan sarı lacivertliler sahasında konuk ettiği Lugano'yu bu maçta da 2-1 yendi ve adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Lugano Ülker Stadı'nda karşılaştı. Sarı lacivertliler ilk yarıyı geride kapattığı maçı 2-1 kazandı. İlk maçı da 4-3 kazanan temsilcimiz toplamda 6-4'lük skorla adını bir üst tura yazdırmayı başardı. SZYMANSKİ SON SÖZÜ SÖYLEDİ Maçta goller; 7. dakikada Mahmoud, 59. dakikada Dzeko ve 90+3. dakikada Szymanski'den geldi.