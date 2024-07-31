Fenerbahçe-Lille maçının hakemi belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile Lille arasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, Lugano'yu eleyerek bir üst tura yükseldi.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile karşılaşacak.
Bu maçlar öncesinde UEFA, Fenerbahçe - Lille eşleşmesinde görev yapacak hakemleri duyurdu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin Lille ile deplasmanda oynayacağı maçı Istvan Kovacs, iç sahada oynayacağı maçı Jose Maria Sanchez yönetecek.
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