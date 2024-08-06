Fenerbahçe son dakikada yıkıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Lille'e 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransasız ekibi Lille ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Hainaut Stadı'nda oynanan müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Hainaut Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip Lille, 12. dakikada Jayden Oosterwolde'nin kendi ağlarına gönderdiği top ile öne geçerken, Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü 79. dakikada serbest vuruştan İrfan Can Kahveci kaydetti. Lille'e galibiyeti getiren golü 90+1'de Edon Zhegrova kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmek için avantajı rakibine kaptırmış oldu.

Turun rövanş maçı 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

İlk 11'ler

LILLE: Chevalier- Meunier, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson, Angel Gomes, Andre, Tiago Santos, Cabella, Haraldsson, David

FENERBAHÇE: Livakovic- Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko

Lille 2-1 Fenerbahçe

93' Hızlı gelen Lille'de topu alan Edon Zhegrova sağ çaprazdan vurdu. Savunmaya da çarpan top köşeden ağlarla buluştu.

92' GOL | Maalesef top ağlarda... Lille 2-1 öne geçiyor.

90' Karşılaşmanın sonuna 3 dakika ilave edildi.

89' Ev sahibinde Edon Zhegrova'nun ceza sahası dışından şutu doğrudan dışarıya gitti.

88' Benjamin Andre'nin arka direğe ortasında Mert Müldür rakibine şut şansı tanımadı.

87' Lille'de Tiago Santos'un yerine Osame Sahraoui oyuna girdi.

86' Angel Gomes'in ceza sahası içindeki Edon Zhegrova'ya çıkarttığı top doğrudan dışarıya gitti.

85' Fenerbahçe'de Krunic'in yerine Alexander Djiku oyuna dahil oldu.

83' Sağ kanat taç çizgisine yerde kalan Youssef En-Nesyri faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

82' Edon Zhegrova'nun sağ kanattan yaptığı ortada Tiago Santos istediği gibi topa dokunamadı.

79' GOL | İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'nin beraberlik sayısını kaydetti. İrfan Can Kahveci direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleciyi çaresiz bıraktı. Üst köşeye giden top ağlarla buluşuyor.

72' Lille'de direkt kaleye kullanılan serbest vuruşta Angel Gomes'in şutu kalenin yanından dışarıya gitti.

71' Lille'de Hakon Arnar Haraldsson ve Jonathan David oyundan çıktı. Bayo ile Edon Zhegrova oyuna girdi.

70' Fenerbahçe'de Tadic ve Allan Saint-Maximin oyundan alınırken İrfan Can Kahveci ile Oğuz Aydın oyuna girdi.

66' Allan Saint-Maximin sol kanattan ceza sahası içine ortasında top arka direkte Tadic'e ulaşmadı. Kale vuruşu Lille'in.

65' Dusan Tadic'in ceza sahası içine kullandığı köşe vuruşunda Çağlar Söyüncü kafa vuruşunu gerçekleştiremedi.

64' Remy Cabella'nın son çizgiden ortasında Hakon Arnar Haraldsson'un kafa vuruşunu Livakovic kurtardı.

63' Sebastian Szymanski'nin tek topta Dzeko'ya düşüncesi Boşnak yıldız topla buluşamadı.

61' Riberio'nun tedavisinin ardından oyun yeniden başladı ancak Alexsandro Ribeiro kendisini tekrardan yere bıraktı.

60' Lille'de sakatlık geçiren Alexsandro Ribeiro için sağlık görevlileri oyuna davet edildi.

59' Allan Saint-Maximin'in savunma arkasına yüksek topunda top Dzeko'ya geçmedi.

58' Angel Gomes'in penaltı noktası üzerine ortasında Bafode Diakite bomboş pozisyonda kafa vuruşu yaptı. Top Livakovic'in bakışları arasından yandan dışarıya gitti.

57' Orta alandan Fenerbahçe kalesine yönelen Tiago Santos yerde kaldı. Kovacs oyunu durdurdu. Faul.

54' Ferdi Kadıoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda savunma ön direkte topu karşıladı.

53' Allan Saint-Maximin'in sol çaprazdan ceza sahası içine girip yaptığı ortada Alexsandro Ribeiro topu kornere yolladı.

51' Mert Müldür'ün savunma arkasına uzun taç atışı Edin Dzeko'ya gelmedi. Savunma topu karşılıyor.

50' Çağlar'ın uzun topunda Allan Saint-Maximin'in aşırtma vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu tekrar Maximin tamamladı ancak savunma gole izin vermedi.

49' Çağlar'ın uzun topunda Dzeko istediği gibi kontrol edemedi.

47' Temsilcimizin rakip ceza sahası içinde kaptığı topta Allan Saint-Maximin soluna çekip kaleye vurdu. Chevalier topu son anda kurtardı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Ferdi Kadıoğlu ve Tiago Santos tartışma sonucu sarı kart gördü.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

44' Angel Gomes'in kullandığı köşe vuruşunda arka direğe seken top Jonathan David'in önünde kaldı. David kalenin dibinden şutunda isabeti bulamadı.

43' Alexsandro Ribeiro'nun ceza sahası içine ortasında kafalardan seken topu Krunic kornere yolladı.

42' Kalabalık gelen Lille'de Angel Gomes'in ceza sahası dışından şutu savunmadan sekti. Seken topu Livakovic taca uzaklaştırdı.

41' Allan Saint-Maximin'in müdahalesi sonucu Remy Cabella kendi yarı sahasında sakatlık yaşıyor. Sağlık görevlileri tekrar oyun alanında.

40' Szymanski'nin direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta Lucas Chevalier topu iki hamlede zorlukla kontrol etti.

39' Sebastian Szymanski ve Tadic duran topta topun başına geldi.

38' Mert Müldür'ün sağ kanattan ortasında top rakibinin eline çarptı. Fenerbahçe tehlikeli noktadan serbest vuruş kullanacak.

37' Lille'de Alexsandro Ribeiro sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi oyunda.

36' Remy Cabella'nın arka direğe ortasında Bafode Diakite'nin kafa vuruşunu Livakovic şık bir şekilde kurtardı.

35' Sebastian Szymanski'nin ceza sahası içine kestiği topta Dzeko ve Çağlar topa dokunamadı. Aut.

33' Mert Müldür'ün savunma arkasındaki Sebastian Szymanski'ye pas düşüncesi isabetli olmadı.

32' Baskısını artıran Fenerbahçe'de sol çaprazda topu alan Dzeko'nun şutu kaleyi bulmadı.

31' İsmail Yüksek kaptığı topta Dzeko'yu karşı karşıya bırakan pası yolladı. Dzeko kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Chevalier'i geçemedi.

29' Lille'de önce Angel Gomes daha sonrasında Remy Cabella'nın uzaktan şutları savunmadan döndü. Temsilcimiz şu ana dek oldukça dikkatli.

27' Gabriel Gudmundsson'un uzaktan şutunda Livakovic klas bir kurtarışla gole izin vermedi.

26' Fenerbahçe'nin bu dakikaya kadar rakip kalede tehlikeli bir pozisyonu bulunmuyor.

25' Meunier'in kaleye şutunda topa ayak koyan David bekletmeden kaleyi düşündü. Topun önüne yatan Çağlar topun geçmesini engelledi.

24' Temsilcimizde bu kez Krunic yerde kalarak hafif bir sakaltık yaşıyor. Oyun durdu.

23' Krunic'in sol çaprazdan ceza sahası içine ortasında top Tadic'e geçmedi. Savunma topu karşılıyor.

22' Milli oyuncumuz İsmail Yüksek oyuna devam edebilecek. Oyun yeniden başladı.

21' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi oyunda.

21' Pasla kullanılan kornerin devamında Ferdi Kadıoğlu'nun arka direğe ortasını kaleci Lucas Chevalier kontrol etti.

19' Jonathan David'in savunma arkasına atmak istediği pasta Oosterwolde topun geçmesine izin vermedi.

18' Allan Saint-Maximin rakibinden topu çalmak isterken faul yaptı. Serbest vuruş Lille'in.

17' Thomas Meunier'in pasında Tiago Santos sağ kanat taç çizgisinde topu istediği gibi kontrol edemedi.

13' Sağ kanattan ceza sahası içine giren Tiago Santos'un kale önüne çevirdiği topta Jayden Oosterwolde'ye çarpan top ağlara gitti.

12' GOL | Oosterwolde'nin kendi kalesine attığı gol ile Lille 1-0 öne geçti.

10' Hakeme itirazlarda bulunan Jose Mourinho da sarı kart gördü.

9' Edin Dzeko sarı kart gördü.

8' Sağ kanattan merkeze çevrilen topta Tiago Santos'un köşeye şutunda Livakovic topu çıkardı.

7 'Tiago Santos sağ kanatta Ferdi'yi geçmek istedi ancak Ferdi rakibine geçiş izni vermedi.

6' Krunic'in ceza sahası içindeki Dzeko'ya pasında Boşnak golcü sol ayağıyla kaleyi denedi. Top kaleyi bulmadı.

5' Allan Saint-Maximin'in hızlı getirdiği topta Tadic ceza sahası içine ortaladı. Top savunmadan Dzeko'ya geçmedi. Temsilcimiz mutlak şanstan yararlanamadı.

3' Szymanski topu almak isterken orta alanda yerde kalan Hakon Arnar Haraldsson için faul düdüğü çalındı.

2' Orta alanda hızlı gelen Remy Cabella sağ kanattaki arkadaşını düşünmek istedi ancak Ferdi Kadıoğlu araya girdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.