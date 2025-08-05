Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı kamp kadrosu açıklandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertli takım, deplasmanda oynayacağı ilk maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
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