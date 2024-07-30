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Fenerbahçe'nin Lugano karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe'nin Lugano karşısındaki ilk 11'i belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Lugano ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de ilk 11 belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Lugano'yu konuk edecek. Kritik karşılaşma Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Zorlu mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones görev alacak.

F.BAHÇE'NİN 11'İ BELLİ OLDU

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin Lugano maçı ilk 11'i belli oldu. Sarı-lacivertlilerin, Lugano karşılaşması ilk 11'i şu şekilde:

Livakovic, Osayi, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Szymanski, Tadic, Ferdi Kadıoğlu, Dzeko.

Etiketler UEFA şampiyonlarligi Fenerbahçe lugano
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