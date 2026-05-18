Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri ve maç tarihleri belli oldu

Süper Lig'i 74 puanla 2. bitiren Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler 21-22 Temmuz 2026'da Sturm Graz, Hearts veya Polonya 2.'si ile karşılaşacak. Aston Villa'nın durumuna göre 3. turda Sparta Prag veya NEC Nijmegen de eşleşme ihtimalleri arasında.

Süper Lig'de nefes kesen maratonun son haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor ile 3-3 berabere kalarak sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe için Avrupa mesaisi erken başlıyor.

Dün akşam Avrupa liglerinde alınan sonuçların ardından, sarı-lacivertli temsilcimizin UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 2. ön eleme turundan katılacağı kesinleşti.

İlk Sınav 21-22 Temmuz'da: Muhtemel Rakipler Netleşti

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hedefiyle yola çıkacak olan Fenerbahçe, tatili kısa tutup sezonu Temmuz ayında açmak zorunda. 21-22 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak 2. ön eleme turu ilk maçlarında sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri Avusturya'dan Sturm Graz, İskoçya'dan Hearts ya da Polonya Ligi ikincisi (Gornik Zabrze, Jagiellonia ya da Rakow) olacak.

Turun rövanş mücadeleleri ise bir hafta sonra, 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Temsilcimizin bu erken fikstür nedeniyle kamp ve transfer programını büyük bir hızla tamamlaması gerekecek.

3. Tur ve Play-Off'ta "Aston Villa" Dengesi

Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turunu geçmesi halindeki rotası, İngiliz ekibi Aston Villa'nın Avrupa arenasındaki başarısına göre şekillenecek. Eğer Aston Villa UEFA Avrupa Ligi'ni kazanır ve aynı zamanda Premier Lig'i ilk 4 içerisinde tamamlarsa, Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki rakipleri Çekya'dan Sparta Prag, Hollanda'dan NEC Nijmegen ve 2. ön eleme turunu geçen takımlar havuzundan oluşacak.

Bu eşiğin de aşılması durumunda, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek toplam 6 takım birbiriyle eşleşecek.

Söz konusu final adımında bu takımlara Lyon, Bodo/Glimt ve Olympiakos gibi Avrupa kupaları tecrübesi yüksek zorlu ekipler dahil olacak.