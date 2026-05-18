  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri ve maç tarihleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri ve maç tarihleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri ve maç tarihleri belli oldu
Güncelleme:

Süper Lig'i 74 puanla 2. bitiren Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler 21-22 Temmuz 2026'da Sturm Graz, Hearts veya Polonya 2.'si ile karşılaşacak. Aston Villa'nın durumuna göre 3. turda Sparta Prag veya NEC Nijmegen de eşleşme ihtimalleri arasında.

Süper Lig'de nefes kesen maratonun son haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor ile 3-3 berabere kalarak sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe için Avrupa mesaisi erken başlıyor.

Dün akşam Avrupa liglerinde alınan sonuçların ardından, sarı-lacivertli temsilcimizin UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 2. ön eleme turundan katılacağı kesinleşti. 

İlk Sınav 21-22 Temmuz'da: Muhtemel Rakipler Netleşti

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hedefiyle yola çıkacak olan Fenerbahçe, tatili kısa tutup sezonu Temmuz ayında açmak zorunda. 21-22 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak 2. ön eleme turu ilk maçlarında sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri Avusturya'dan Sturm Graz, İskoçya'dan Hearts ya da Polonya Ligi ikincisi (Gornik Zabrze, Jagiellonia ya da Rakow) olacak.

Turun rövanş mücadeleleri ise bir hafta sonra, 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Temsilcimizin bu erken fikstür nedeniyle kamp ve transfer programını büyük bir hızla tamamlaması gerekecek.

3. Tur ve Play-Off'ta "Aston Villa" Dengesi

Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turunu geçmesi halindeki rotası, İngiliz ekibi Aston Villa'nın Avrupa arenasındaki başarısına göre şekillenecek. Eğer Aston Villa UEFA Avrupa Ligi'ni kazanır ve aynı zamanda Premier Lig'i ilk 4 içerisinde tamamlarsa, Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki rakipleri Çekya'dan Sparta Prag, Hollanda'dan NEC Nijmegen ve 2. ön eleme turunu geçen takımlar havuzundan oluşacak.

Bu eşiğin de aşılması durumunda, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek toplam 6 takım birbiriyle eşleşecek.

Söz konusu final adımında bu takımlara Lyon, Bodo/Glimt ve Olympiakos gibi Avrupa kupaları tecrübesi yüksek zorlu ekipler dahil olacak. 

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş yatırımın yeni şampiyonunu ilan etti: ''Altını unutun!''
İslam Memiş yatırımın yeni şampiyonunu ilan etti: ''Altını unutun!''
İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen güzel oyuncu yeni hayatıyla hayranlarının karşısına çıktı
İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen güzel oyuncu yeni hayatıyla hayranlarının karşısına çıktı
Antalya'da kanlı gece: Aracını durdurdukları şüpheli 3 arkadaşı kurşun yağmuruna tuttu
Antalya'da kanlı gece: Aracını durdurdukları şüpheli 3 arkadaşı kurşun yağmuruna tuttu
Pandemide evinin garajında başladığı hobiyle kendi işinin patroniçesi oldu!
Pandemide evinin garajında başladığı hobiyle kendi işinin patroniçesi oldu!
Hamsinin pabucu dama atıldı! Karadeniz'de 13 ay tatlı suda, 7 ay denizde büyütülüp dünyaya satılıyor
Hamsinin pabucu dama atıldı! Karadeniz'de 13 ay tatlı suda, 7 ay denizde büyütülüp dünyaya satılıyor
Görenler gözlerine inanamadı: Hurda aracı 4 ayda baştan yaratıp nişanlısına çeyiz hediyesi yaptı!
Görenler gözlerine inanamadı: Hurda aracı 4 ayda baştan yaratıp nişanlısına çeyiz hediyesi yaptı!
Toprağın altındaki gizli hazine bir genci zengin etti! Hem ev hem arsa hem de araç sahibi oldu!
Toprağın altındaki gizli hazine bir genci zengin etti! Hem ev hem arsa hem de araç sahibi oldu!
Tekirdağ'da 2 polisi şehit eden katilin yakalanma anı kamerada!
Tekirdağ'da 2 polisi şehit eden katilin yakalanma anı kamerada!
Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipler Sturm Graz Hearts ön eleme Avrupa fikstür spor süper lig Futbol
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erkan Petekkaya'dan Özgür Özel'e ''sahtekar'' çıkışı: Paylaşımını kısa sürede sildi Erkan Petekkaya'dan Özgür Özel'e ''sahtekar'' çıkışı: Paylaşımını kısa sürede sildi Emekli promosyonlarında Mayıs rekoru: Ek ödül ve faizsiz kredilerle toplam rakam 80 bin TL'yi aştı Emekli promosyonlarında Mayıs rekoru: Ek ödül ve faizsiz kredilerle toplam rakam 80 bin TL'yi aştı Bahçeli bebek katili Abdullah Öcalan'a koordinatörlük teklifini yineledi, yeni bir yapı istedi! Bahçeli bebek katili Abdullah Öcalan'a koordinatörlük teklifini yineledi, yeni bir yapı istedi! Hülya Koçyiğit'in 50 yıllık 'Şoför' filmi anısı Sivas Valiliği tarafından yeniden canlandırıldı Hülya Koçyiğit'in 50 yıllık 'Şoför' filmi anısı Sivas Valiliği tarafından yeniden canlandırıldı Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile ünlü şarkıcı Sevcan Orhan nişanlandı Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile ünlü şarkıcı Sevcan Orhan nişanlandı Amasra'da köyde çıkan yangını cami ve Köy Konağı'na sıçradı Amasra'da köyde çıkan yangını cami ve Köy Konağı'na sıçradı Kızı cenazede klip çekti: Umut Akyürek ''evlatlıktan reddederim'' deyip Hadise ve Gülşen'i suçladı Kızı cenazede klip çekti: Umut Akyürek ''evlatlıktan reddederim'' deyip Hadise ve Gülşen'i suçladı Bursa'da nişan atma cinayeti: Eski nişanlısının babasını tabancayla vurarak öldürdü Bursa'da nişan atma cinayeti: Eski nişanlısının babasını tabancayla vurarak öldürdü Traifkte akılalmaz görüntü... Tamirci seyir halindeki kamyonetin motoruna girip arıza aradı Traifkte akılalmaz görüntü... Tamirci seyir halindeki kamyonetin motoruna girip arıza aradı Survivor 2026'da beklenmedik veda: Barış Murat Yağcı yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı! Survivor 2026'da beklenmedik veda: Barış Murat Yağcı yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı!
Türkiye'nin eşsiz cennetinde 2 mevsim birarada! Bir yanda kar diğer yanda bahar... Türkiye'nin eşsiz cennetinde 2 mevsim birarada! Bir yanda kar diğer yanda bahar... Antalya Koru Sahili'ndeki 11 katlı dev otel projesine bilirkişi freni: ''ÇED kararı hukuka aykırı'' Antalya Koru Sahili'ndeki 11 katlı dev otel projesine bilirkişi freni: ''ÇED kararı hukuka aykırı'' İstanbul'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı var! İstanbul'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı var! ABD'de hava gösterisi faciası: İki F/A-18 savaş uçağı havada çarpıştı ABD'de hava gösterisi faciası: İki F/A-18 savaş uçağı havada çarpıştı Adeta kış geri geldi... Çok sayıda ilimizde kuvvetli yağışlar var, sıcaklıklar 5 derece düşüyor! Adeta kış geri geldi... Çok sayıda ilimizde kuvvetli yağışlar var, sıcaklıklar 5 derece düşüyor! Rasim Ozan Kütahyalı yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı: İşte ifadesinin detayları... Rasim Ozan Kütahyalı yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı: İşte ifadesinin detayları... Önce iş yeri sonra villası şimdi de restoranı! İstanbul'un göbeğinde mafyatik infaz girişimi! Önce iş yeri sonra villası şimdi de restoranı! İstanbul'un göbeğinde mafyatik infaz girişimi!