Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi verecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri netleşti.
Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe'nin, gruplara kalabilmek için oynayacağı eleme turlarındaki muhtemel rakipleri netleşti. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi yürüyüşüne 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak. Temsilcimiz bu aşamada, İskoçya'nın Hearts veya Polonya'nın Gornik Zabrze takımlarından biriyle kozlarını paylaşacak.
Sarı-lacivertli ekibin, 2. ön eleme turunu geçmesi halinde yükseleceği 3. ön eleme turundaki rakipleri de oldukça dikkat çekiyor. Fenerbahçe bu turda, Belçika'nın son yıllarda çıkış yapan ekibi Union St. Gilloise, Çekya'dan Sparta Prag, Hollanda'dan NEC Nijmegen veya alt turdan yükselecek ekiplerle (Sturm Graz, Hearts, Gornik) eşleşebilecek.
Fenerbahçe, 3. ön eleme turundaki rakibini de saf dışı bırakmayı başarırsa, play-off turuna adını yazdıracak. Yukarıdaki takımların yanı sıra Fransa'dan Lyon, Norveç'ten Bodo Glimt ve Yunanistan'ın köklü kulübü Olympiakos, Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.
Belçika ekibi Union St. Gilloise, Türk takımlarının yabancı olmadığı bir isim olarak öne çıkıyor. 2024 yılında Fenerbahçe ile 3 kez karşılaşan ve geçtiğimiz sezon da Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Union, kurada yeniden çıkarsa Türk takımları son 2 yılda Belçika ekibiyle 5. kez karşı karşıya gelmiş olacak.
Avrupa sahnesindeki bu zorlu maratonun kura ve maç takvimi ise şu şekilde planlandı:
2. Ön Eleme Turu:
Kura Tarihi: 17 Haziran
Maç Tarihleri: 21-22 Temmuz / 28-29 Temmuz
3. Ön Eleme Turu:
Kura Tarihi: 20 Haziran
Maç Tarihleri: 4-5 Ağustos / 11 Ağustos
Play-Off Turu:
Kura Tarihi: 3 Ağustos
Maç Tarihleri: 18-19 Ağustos / 25-26 Ağustos
