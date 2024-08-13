Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Lille ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe uzatmalarda 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Kadıköy’de Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki maçta İspanya Futbol Federasyonu'ndan José María Sánchez düdük çaldı.

117'DE YIKILDIK

Fransa’daki ilk maçtan 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan Sarı-Lacivertliler, rövanş mücadelesinde rakibini 1-0 mağlup etti. 90 dakikası bu skorla tamamlanan karşılaşmada uzatma dakikalarının son bölümünde Lille penaltı kazandı.

117'nci dakikada topun başına geçen David skoru 1-1'e getirdi ve bu sonuçla temsilcimiz Şampiyonlar Ligi hayallerine de veda etmiş oldu.

LILLE 10 KİŞİ TAMAMLADI

Fransız ekibinde Mandi, karşılaşmanın 109'ncu dakikasında İrfan Can Kahveci'ye yaptığı sert faulden sonra direkt kırmızı kart gördü.

YENİ ADRES: AVRUPA LİGİ

Sarı-Lacivertliler Lille'e elenmesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarından devam edecek.

HASRET 16 YILA ÇIKTI

Fenerbahçe en son 2008-09 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmişti. Arsenal, Dynamo Kiev ve Arsenal ile aynı grupta yer alan Fenerbahçe, grubu 2 beraberlik 4 mağlubiyetle son sırada tamamlamıştı.

Sarı-Lacivertliler bu sezon da Devler Ligi'ne gidemezken hasret 16 yıla çıkmış oldu.

TADIC YENİDEN KANATTA

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, Lille karşısında sağ kanatta görev aldı.

Geçtiğimiz sezon sol açıkta forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmada sağ kanatta değerlendirildi.

Adana Demirspor maçında teknik direktör Mourinho'nun 10 numara pozisyonunda oynattığı Tadic, Lille karşısında ise yeniden kanada çekildi.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Lille karşısında yalnız bırakmadı.

Maçtan saatler önce stat civarında toplanan taraftarlar, maç öncesinde de tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

FENERBAHÇE'DEN LILLE YÖNETİCİLERİNE YEMEK

Fenerbahçeli yöneticiler, Lille ekibi yöneticilerini ve UEFA delegesini yemekte ağırladı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde organize edilen dostluk yemeğine genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Rıfat Perahya, sportif direktör Mario Branco ile Lille Başkanı Olivier Letang, genel müdür yardımcısı Didier Roudet, spor koordinatörü Sylvain Armand ve UEFA Delegesi Iveta Stoyanova katıldı.

Yemeğin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

MONTELLA MÜSABAKAYI İZLEDİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı yerinde takip etti.

Montella, müsabakayı yardımcılarıyla izledi.